Uma motocicleta com registro de furto foi localizada pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, no bairro Embratel, em Vilhena.

O morador do imóvel onde o veículo estava estacionado recebeu voz de prisão por envolvimento com o bem de procedência ilícita.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Florianópolis quando os militares avistaram uma motocicleta CG 160 Titan, de placa RAO-7G94, estacionada em frente a uma residência.

Ao realizarem a consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram que havia restrição de roubo ou furto vinculada ao veículo. Diante da irregularidade, a equipe fez contato com o morador da casa, que se apresentou como o atual proprietário da motocicleta.

Questionado sobre a origem do bem, o homem relatou que teria adquirido a moto de um conhecido, identificado apenas por um apelido, pelo valor total de R$ 8 mil.

Segundo o relato, o pagamento foi dividido em R$ 2 mil por meio de transferência via PIX e o restante acertado com materiais de construção comprados de forma parcelada em um estabelecimento comercial do ramo.

O suspeito alegou ainda que o vendedor teria informado previamente que o veículo não estava quitado, citando pendências financeiras envolvendo terceiros — sem, contudo, saber informar nomes completos ou dados que permitissem identificá-los — e que a transferência para o seu nome ocorreria assim que a dívida fosse resolvida.

Diante dos fatos e da confirmação da restrição criminal sobre a motocicleta, o morador recebeu voz de prisão, foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais e encaminhado à delegacia para as providências legais cabíveis.