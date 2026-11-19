A Vigilância Sanitária de Vilhena intensificou as ações de combate à dengue e notificou ecopontos localizados nas saídas para Cuiabá e Porto Velho, determinando prazo de 24 horas para a limpeza dos pátios e retirada de pneus que estavam expostos, alguns com acúmulo de água e presença de mosquitos.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Edvaneide Silva Caçula, a medida faz parte de uma ação conjunta entre diferentes setores da saúde municipal para reduzir os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Segundo ela, os ecopontos foram notificados para regularizar a situação, uma vez que os locais também deverão receber os pneus recolhidos das borracharias, que serão alvo de notificações para retirada e destinação adequada dos materiais acumulados em seus pátios.

Edvaneide explicou que o trabalho está sendo realizado em conjunto com a Vigilância em Saúde, equipes de endemias e a Secretaria Municipal de Saúde. Ela destacou que diferentes equipes estão nas ruas atuando no enfrentamento à dengue, diante do aumento dos casos e das denúncias recebidas pelo município.

A coordenadora alertou que a demanda de atendimentos e denúncias está elevada, dificultando a cobertura de todas as localidades. Segundo ela, nem as unidades de saúde nem o contingente de agentes disponível estão conseguindo atender integralmente às solicitações e realizar visitas a todos os locais denunciados.

Diante desse cenário, a Vigilância Sanitária reforça o pedido para que moradores mantenham quintais limpos, evitem o acúmulo de entulhos, pneus e recipientes que possam armazenar água e façam a limpeza periódica de seus imóveis. Estabelecimentos que apresentarem irregularidades também poderão ser notificados e, dependendo da situação, penalizados com multas.

Outro problema apontado pela coordenadora é a existência de piscinas abandonadas em imóveis fechados. De acordo com ela, o município tem recebido denúncias de piscinas com água suja e sem manutenção, que se tornam potenciais criadouros do mosquito.

A Vigilância Sanitária informou que está recebendo as denúncias, identificando os responsáveis pelos imóveis e adotando providências para que as irregularidades sejam corrigidas. Em casos que exigirem medidas administrativas, multas também poderão ser aplicadas.

Edvaneide pediu a colaboração dos moradores e ressaltou que o combate à dengue depende tanto do trabalho das equipes municipais quanto da participação da população, especialmente na manutenção e limpeza de residências, terrenos e espaços que possam acumular água.

A mobilização reúne Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, equipes de endemias e Secretaria Municipal de Saúde, em uma ação conjunta para ampliar a prevenção e reduzir os focos do mosquito em Vilhena.