Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após tentarem furtar uma motocicleta na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

A dupla estava equipada com uma ferramenta artesanal utilizada para violar a ignição de veículos e acabou flagrada por câmeras de monitoramento de um comércio da região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha estava nas proximidades de uma panificadora quando foi alertada por um cidadão sobre a presença de dois jovens de estatura média usando blusas de frio com capuzes perto de uma moto.

A atitude levantou suspeita imediata devido à temperatura elevada do dia, incompatível com as vestimentas. Instantes depois, uma segunda pessoa também procurou os militares para relatar ter visto a mesma dupla em atitude suspeita nas imediações.

Ao observar a via pública, o comandante da guarnição visualizou os dois suspeitos próximos a uma motocicleta Yamaha Crosser, de cor branca, placa QLV7J27.

Assim que perceberam a presença policial, os envolvidos fugiram a pé, percorrendo as ruas Pedro Álvares Cabral, São Luiz e Almirante Tamandaré, sendo alcançados e interceptados na Rua Teresina.

Durante a ação rápida para realizar o desembarque e conter os fugitivos, a porta da viatura policial acabou encostando levemente na traseira de um automóvel que estava estacionado na via, sem maiores gravidades.

Antes de ser abordado, um dos suspeitos dispensou um objeto em meio a arbustos próximos. Após a contenção e revista pessoal, os policiais varreram o local e localizaram uma chave do tipo “L” (micha) com uma das extremidades pontiagudas — ferramenta comumente empregada para estourar o miolo da ignição e fazer ligação direta em motos.

Ainda durante a abordagem, um popular informou à equipe que havia visto dois indivíduos com as mesmas características momentos antes na Rua Gaspar Lemos, rondando uma motoneta Honda Biz em frente a um escritório de contabilidade, de onde fugiram ao notar a saída de funcionários.

De volta à panificadora onde o veículo alvo estava estacionado, a polícia teve acesso às imagens do circuito interno de segurança, que registraram claramente o momento em que os adolescentes mexiam na motocicleta e iniciavam a fuga. O material foi anexado à ocorrência.

Na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), constatou-se que ambos os apreendidos eram menores de idade.

Como não foi possível contato telefônico com os responsáveis legais, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Os adolescentes foram apresentados à autoridade policial de plantão junto com a ferramenta apreendida para as medidas cabíveis.