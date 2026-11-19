Dois criminosos armados invadiram um estabelecimento comercial e roubaram o aparelho celular de um funcionário no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A dupla utilizou uma motocicleta com registro de furto para cometer o crime.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em uma empresa situada na Rua 39.

No local, os militares fizeram contato com a vítima, que relatou que dois homens chegaram ao endereço ocupando uma motocicleta de placa NDK-2G34.

Segundo o relato do trabalhador, um dos assaltantes portava uma arma de fogo e a utilizou para ameaçar e intimidar o funcionário, impossibilitando qualquer reação. Na ação, os criminosos subtraíram um smartphone da marca Samsung, modelo A17, de cor preta.

Ainda conforme apurado, um segundo funcionário do comércio percebeu a movimentação e conseguiu fugir do local antes de ser abordado e rendido pela dupla.

Após pegarem o telefone, os dois assaltantes fugiram na motocicleta tomando rumo ignorado. Câmeras de segurança registaram a ação dos bandidos.

Ao checar a placa do veículo utilizado pelos criminosos nos sistemas de segurança pública, a polícia constatou que a motocicleta possuía restrição de furto.

Guarnições realizaram patrulhamento e diligências pelas imediações e possíveis rotas de fuga, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.