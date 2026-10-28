Identificado homem encontrado morto em pátio de posto de combustível em Vilhena

Um homem de 36 anos foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, sob uma Kombi em desuso no pátio de um posto de combustíveis, nas proximidades da Avenida Paraná, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada via Central de Operações após um morador que passava pelo local perceber que o homem aparentava estar sem os sinais vitais e acionar o socorro.

Uma guarnição da Rádio Patrulha compareceu ao endereço para isolar a área e solicitou a presença da Perícia Técnica.

Após os trabalhos de praxe, os peritos concluíram que o corpo não apresentava sinais visíveis de violência, indicando tratar-se, possivelmente, de um caso de morte natural.

Através de consulta ao banco de dados oficial, a vítima foi formalmente identificada como Claudemir Ferreira Sampaio, conhecido pelo apelido de “Jensens”.

Segundo relatos de moradores e registros policiais, ele era usuário de substâncias entorpecentes e costumava frequentar a região.

Após a conclusão dos procedimentos periciais na cena do ocorrido, o corpo foi liberado para a Funerária Santo Cristo, responsável pela remoção.