Acadêmicos de Farmácia da FIMCA realizam atendimentos de saúde na zona sul de Porto Velho

A integração entre conhecimento acadêmico e atendimento à comunidade marcou uma atividade de extensão do curso de Farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Castanheira, na zona sul de Porto Velho.

A iniciativa reuniu estudantes para a realização de procedimentos básicos de saúde e para o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação profissional.

Durante a ação, a população teve acesso a serviços como aferição da pressão arterial, verificação da glicemia e tipagem sanguínea. A atividade também permitiu que os acadêmicos vivenciassem, na prática, procedimentos relacionados à futura atuação profissional, fortalecendo o aprendizado e o contato direto com a comunidade.

A docente de extensão do curso de Farmácia, Maria Antônia, destacou que as atividades fora da sala de aula são fundamentais para complementar a formação dos estudantes e aproximá-los da realidade dos serviços de saúde.

“Essas ações são muito importantes para que os acadêmicos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação. Além de desenvolverem habilidades técnicas, eles aprendem com as experiências do atendimento à população e compreendem melhor a importância do cuidado e da promoção da saúde”, ressaltou.

Aprendizado que prepara para o mercado de trabalho

A participação em atividades práticas contribui para o desenvolvimento da segurança técnica, da responsabilidade e da capacidade de acolhimento dos futuros profissionais. A experiência também permite compreender a importância de procedimentos básicos para o acompanhamento da saúde e a prevenção de doenças.

Para o acadêmico Kayky Afonso, do 6º período de Farmácia, a atividade representa uma oportunidade de adquirir experiência e se preparar para os desafios da profissão.

“Estar aqui é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendemos durante o curso e ganhar experiência para o mercado de trabalho. Também conseguimos compreender melhor a importância do nosso papel na promoção da saúde e de oferecer um atendimento responsável e de qualidade à população”, afirmou o estudante.

Extensão universitária e compromisso social

A atividade reforça a importância da extensão universitária como instrumento de aproximação entre o conhecimento produzido na instituição de ensino e as necessidades da comunidade. Ao participar de ações em unidades de saúde, os acadêmicos ampliam suas experiências, desenvolvem competências profissionais e reconhecem o papel do farmacêutico na promoção da saúde e da qualidade de vida.

No Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, iniciativas dessa natureza contribuem para uma formação que articula teoria e prática, incentivando o compromisso social e a preparação dos futuros profissionais para os desafios da área da saúde.