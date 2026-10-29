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quinta-feira, 29 de outubro de 2026.

Acadêmicos de Farmácia da FIMCA realizam atendimentos de saúde na zona sul de Porto Velho

Ação de extensão na UBS Castanheira ofereceu serviços como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e tipagem sanguínea
Fotos: Divulgação

A integração entre conhecimento acadêmico e atendimento à comunidade marcou uma atividade de extensão do curso de Farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Castanheira, na zona sul de Porto Velho.

A iniciativa reuniu estudantes para a realização de procedimentos básicos de saúde e para o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação profissional.

Durante a ação, a população teve acesso a serviços como aferição da pressão arterial, verificação da glicemia e tipagem sanguínea. A atividade também permitiu que os acadêmicos vivenciassem, na prática, procedimentos relacionados à futura atuação profissional, fortalecendo o aprendizado e o contato direto com a comunidade.

A docente de extensão do curso de Farmácia, Maria Antônia, destacou que as atividades fora da sala de aula são fundamentais para complementar a formação dos estudantes e aproximá-los da realidade dos serviços de saúde.

“Essas ações são muito importantes para que os acadêmicos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação. Além de desenvolverem habilidades técnicas, eles aprendem com as experiências do atendimento à população e compreendem melhor a importância do cuidado e da promoção da saúde”, ressaltou.

Aprendizado que prepara para o mercado de trabalho

A participação em atividades práticas contribui para o desenvolvimento da segurança técnica, da responsabilidade e da capacidade de acolhimento dos futuros profissionais. A experiência também permite compreender a importância de procedimentos básicos para o acompanhamento da saúde e a prevenção de doenças.

Para o acadêmico Kayky Afonso, do 6º período de Farmácia, a atividade representa uma oportunidade de adquirir experiência e se preparar para os desafios da profissão.

“Estar aqui é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendemos durante o curso e ganhar experiência para o mercado de trabalho. Também conseguimos compreender melhor a importância do nosso papel na promoção da saúde e de oferecer um atendimento responsável e de qualidade à população”, afirmou o estudante.

Extensão universitária e compromisso social

A atividade reforça a importância da extensão universitária como instrumento de aproximação entre o conhecimento produzido na instituição de ensino e as necessidades da comunidade. Ao participar de ações em unidades de saúde, os acadêmicos ampliam suas experiências, desenvolvem competências profissionais e reconhecem o papel do farmacêutico na promoção da saúde e da qualidade de vida.

No Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, iniciativas dessa natureza contribuem para uma formação que articula teoria e prática, incentivando o compromisso social e a preparação dos futuros profissionais para os desafios da área da saúde.

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