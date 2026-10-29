ACIV celebra 45 anos com maior aniversário de sua história e destaca resultados da gestão de Marcos Biazzi

A Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV) celebrou seus 45 anos de história com um evento que entrou para a trajetória da entidade como o maior aniversário já realizado pela instituição.

A comemoração, realizada no dia 18 de outubro, reuniu um grande público, entre empresários, associados, autoridades, parceiros e convidados.

A celebração marcou mais do que uma data comemorativa. O evento também destacou os resultados alcançados pela gestão do presidente Marcos Biazzi, que tem conduzido ações voltadas ao fortalecimento do comércio, à ampliação da participação empresarial e à aproximação da ACIV com a comunidade.

Durante a atual gestão, a entidade tem buscado ampliar sua representatividade e estimular a participação dos empreendedores nas iniciativas do associativismo. O crescimento do envolvimento dos empresários e a chegada de novos associados refletem esse trabalho.

GESTÃO MARCADA POR INICIATIVAS E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO

Entre as ações de destaque está a campanha Vilhena Show de Prêmios, considerada a maior promoção da história da ACIV.

A iniciativa prevê mais de R$ 300 mil em prêmios e conta com a participação de centenas de empresas. A campanha tem como objetivo incentivar as compras no comércio local, movimentar a economia e valorizar os empreendedores que investem em Vilhena.

Com prêmios como carros, motocicletas, televisores e outros itens, o Vilhena Show de Prêmios reforça a atuação da ACIV na criação de iniciativas que beneficiam tanto os consumidores quanto as empresas participantes.

A campanha também demonstra o papel da entidade na articulação de ações que estimulam o desenvolvimento econômico e fortalecem a relação entre o comércio e a população.

UMA HISTÓRIA CONSTRUÍDA PELO ASSOCIATIVISMO

Ao completar 45 anos, a ACIV reafirma sua importância na representação da classe empresarial de Vilhena. A entidade tem contribuído para o desenvolvimento do município por meio da união dos empresários, da defesa dos interesses do setor e da promoção de iniciativas que fortalecem o comércio.

Para a gestão de Marcos Biazzi, a celebração representa o reconhecimento de uma trajetória construída coletivamente e dos resultados alcançados com a participação dos associados e parceiros.

O maior aniversário já realizado pela ACIV simboliza esse momento de expansão e fortalecimento institucional, marcado pela participação expressiva do público e pela chegada de novos integrantes à entidade.

A ACIV segue com o compromisso de fortalecer o associativismo, ampliar sua representatividade e contribuir para o desenvolvimento de Vilhena, construindo novas oportunidades para o comércio e para a comunidade.

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