Cabine Divertida leva fotos instantâneas e experiências interativas a festas e eventos em Rondônia e Mato Grosso

Transformar festas e eventos em experiências divertidas e criar recordações que possam ser guardadas pelos convidados é a proposta da Cabine Divertida, empresa de Vilhena administrada pelo casal Débora Lataro Benites e Dilmar Benites.

Há 12 anos no mercado, o empreendimento atende eventos em Rondônia e Mato Grosso, oferecendo atrações interativas para diferentes ocasiões.

A empresa trabalha com produção de fotografias instantâneas e vídeos, permitindo que os participantes registrem momentos especiais durante festas de aniversário, casamentos, confraternizações, eventos corporativos e outras celebrações.

Ao longo de sua trajetória, a Cabine Divertida tem apostado em recursos que vão além das fotografias tradicionais, combinando tecnologia, interação e entretenimento para proporcionar experiências aos convidados.

ATRAÇÕES PARA DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS

Entre os serviços oferecidos está a cabine de fotos instantâneas, que permite aos convidados registrar momentos e levar as imagens como lembrança da comemoração. Outra opção é a plataforma 360°, que produz vídeos com movimentos ao redor dos participantes, criando registros dinâmicos para compartilhar nas redes sociais.

A empresa também disponibiliza o Túnel Infinity, uma estrutura imersiva com efeitos visuais, e o Espelho Mágico, uma atração interativa que combina fotografia e recursos visuais para envolver os convidados.

Outro serviço é o telefone retrô, que permite aos participantes gravar mensagens de voz, como declarações, recados e felicitações. A proposta é preservar mensagens espontâneas de familiares e amigos, criando lembranças que podem ser revisitadas depois do evento.

DOZE ANOS DE ATUAÇÃO

Sediada em Vilhena, a Cabine Divertida atende clientes de diferentes municípios de Rondônia e Mato Grosso. A experiência acumulada ao longo de 12 anos permite ao empreendimento oferecer alternativas para quem busca acrescentar atrações interativas à programação de festas e eventos.

O trabalho é voltado tanto à produção de imagens estáticas quanto de registros em vídeo, com o objetivo de proporcionar aos anfitriões e convidados recordações dos momentos vividos durante as celebrações.

CONTATO E ATENDIMENTO

Os interessados em conhecer as opções da Cabine Divertida, consultar disponibilidade de datas ou solicitar informações sobre os serviços podem entrar em contato pelo WhatsApp ou telefone (69) 98465-8286.

A empresa também pode ser encontrada nas redes sociais pelo perfil @cabinedivertidaoficial.