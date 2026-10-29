Indústrias abastecidas e menor demanda externa limitam vendas de arroz

As negociações de arroz seguem pontuais no Rio Grande do Sul, diante da baixa demanda das indústrias e do enfraquecimento das exportações.

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), parte das empresas permanece abastecida, enquanto a dificuldade de repassar os custos da matéria-prima ao arroz beneficiado limita novas aquisições. Com esse cenário, as cotações permanecem praticamente estáveis.

Na terça-feira (27/10), o indicador Cepea/Irga-RS do arroz em casca registrou o preço médio de R$ 82,28 a saca de 50 quilos, queda de 0,64% desde o início de outubro. De acordo com pesquisadores do Cepea, a procura por arroz para exportação diminuiu após as compras expressivas realizadas pelo mercado externo nas semanas anteriores.