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quinta-feira, 29 de outubro de 2026.

Indústrias abastecidas e menor demanda externa limitam vendas de arroz

Preços do cereal permanecem praticamente estáveis no Rio Grande do Sul
Dificuldade de repassar os custos da matéria-prima ao arroz beneficiado limita novas aquisições — Foto: Sebastião José de Araújo/Embrapa

As negociações de arroz seguem pontuais no Rio Grande do Sul, diante da baixa demanda das indústrias e do enfraquecimento das exportações.

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), parte das empresas permanece abastecida, enquanto a dificuldade de repassar os custos da matéria-prima ao arroz beneficiado limita novas aquisições. Com esse cenário, as cotações permanecem praticamente estáveis.

Na terça-feira (27/10), o indicador Cepea/Irga-RS do arroz em casca registrou o preço médio de R$ 82,28 a saca de 50 quilos, queda de 0,64% desde o início de outubro. De acordo com pesquisadores do Cepea, a procura por arroz para exportação diminuiu após as compras expressivas realizadas pelo mercado externo nas semanas anteriores.

No mercado doméstico, as vendas fracas de arroz beneficiado continuam pesando sobre as decisões das indústrias. Colaboradores consultados pelo Cepea relatam dificuldade em trabalhar com os atuais valores da matéria-prima sem conseguir repassá-los ao fardo, o que tem levado algumas empresas a reduzir as compras ou a se afastar temporariamente do mercado nos últimos dias.

Do lado vendedor, os produtores seguem pouco dispostos a negociar. Em várias regiões, a atenção está voltada ao plantio, que avança onde as condições climáticas permitem, e com isso as vendas ocorrem principalmente para cobrir despesas da nova safra.

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