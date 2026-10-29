Palestra com “o Primo Pobre” reúne mais de mil inscritos em Vilhena e arrecada alimentos para entidades beneficentes

A palestra “Finanças Pessoais”, realizada pelo Sebrae na noite de terça-feira, 27 de outubro, reuniu mais de mil inscritos no auditório da FAVOO, em Vilhena.

O evento contou com a participação do educador financeiro Eduardo Feldberg, conhecido nacionalmente como “Primo Pobre”, e arrecadou alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades e associações beneficentes do município.

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Darci Cerutti, a iniciativa demonstra como o acesso ao conhecimento pode caminhar junto com ações de responsabilidade social. “Quando promovemos o acesso à educação financeira de qualidade, não estamos apenas ensinando as pessoas a gerirem melhor os seus recursos, mas também plantando a semente de um futuro mais próspero e empreendedor”, afirmou.

A palestra abordou temas relacionados à organização financeira, ao planejamento e aos investimentos, com uma linguagem simples e acessível. O encontro teve como objetivo ampliar o acesso da população a informações que contribuam para uma melhor administração dos recursos pessoais.

A entrada foi viabilizada por meio de uma ação solidária, na qual os participantes contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis. A arrecadação será encaminhada a entidades, órgãos beneficentes e associações locais que desenvolvem trabalhos de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Cerutti também destacou a importância de destinar os alimentos arrecadados a instituições que atuam no atendimento à população. “Realizar um evento dessa magnitude e, ao mesmo tempo, poder estender a mão para instituições tão importantes de Vilhena mostra o verdadeiro propósito do Sebrae: transformar vidas e fortalecer a nossa comunidade”, ressaltou.

A realização do evento integra as iniciativas do Sebrae em Rondônia voltadas à disseminação de conhecimentos sobre gestão financeira e ao incentivo de ações que aproximem a instituição da comunidade.