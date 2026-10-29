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quinta-feira, 29 de outubro de 2026.

Preço da soja segue sem direção no Brasil após altas recentes

Apesar da reação vista nos últimos dias, a atenção dos agentes segue concentrada no avanço da semeadura da safra 2026/27
De acordo com o analista da Safras & Mercado, câmbio continua exercendo forte influência sobre as cotações — Foto: Gilson Abreu / AEN

O preço da soja registrou a terceira alta consecutiva no porto de Paranaguá (PR), mas com indicação de que essa tendência começa a perder força.

Nesta quarta-feira (28/10), indicador Cepea/Esalq registrou ligeiro avanço, de 0,01%, para R$ 157,42 a saca.

Segundo análise da Safras & Mercado, apesar da reação vista nos últimos dias, a atenção dos agentes segue concentrada no avanço da semeadura da safra 2026/27.

De acordo com o analista da consultoria, Rafael Silveira, o câmbio continua exercendo forte influência sobre as cotações, enquanto a menor distância entre os valores pedidos pelos vendedores e oferecidos pelos compradores favoreceu algumas negociações.

“O spread entre comprador e vendedor diminuiu, mas os negócios ainda são muito pontuais, sem grandes volumes”, disse, em comunicado.

Nas demais praças do Brasil monitoradas pela AgRural, o dia foi de preços mistos para a soja. A consultoria apontou a saca cotada a R$ 152 em Ponta Grossa (PR), elevação de R$ 1 em relação ao dia anterior.

Em Primavera do Leste (MT), o preço ficou estável, em R$ 138 a saca. Em Luís Eduardo Magalhães (BA), também não houve variação, com a soja negociada a R$ 142.

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