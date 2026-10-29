Preço do boi gordo sobe em São Paulo e em outras regiões

As cotações pecuárias tiveram altas nesta quarta-feira (28/10) no Estado de São Paulo, referência para o mercado.

Segundo a Scot Consultoria, nas praças de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), os preços do boi gordo e do “boi China” subiram R$ 5, para R$ 385 e R$ 390 a arroba, respectivamente.

Já os valores das fêmeas avançaram R$ 2, com a vaca cotada a R$ 357 a arroba, enquanto a novilha foi para R$ R$ 372 a arroba.