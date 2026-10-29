Preço do boi gordo sobe em São Paulo e em outras regiões

As cotações pecuárias tiveram altas nesta quarta-feira (28/10) no Estado de São Paulo, referência para o mercado.
Segundo a Scot Consultoria, nas praças de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), os preços do boi gordo e do “boi China” subiram R$ 5, para R$ 385 e R$ 390 a arroba, respectivamente.
Já os valores das fêmeas avançaram R$ 2, com a vaca cotada a R$ 357 a arroba, enquanto a novilha foi para R$ R$ 372 a arroba.
Além das praças paulistas, o preço do boi gordo também subiu em outras dez regiões: Belo Horizonte (MG), norte de Minas Gerais, Goiânia (GO), sul de Goiás, Campo Grande (MS), sudeste de Mato Grosso, noroeste do Paraná, oeste do Maranhão, norte do Tocantins e Roraima. Nas demais 21 regiões monitoradas pelas Scot, houve estabilidade na comparação diária.
Em São Paulo, a oferta de boiadas estava curta e os pecuaristas negociaram a preços favoráveis diante desse cenário, afirma a Scot. Frigoríficos maiores, com contratos estabelecidos e menor necessidade de compra imediata, ainda conseguiram negociar na referência ou abaixo dela, mas os frigoríficos menores, que atuam no mercado físico, pagaram mais pela arroba bovina.
Porém, a Scot destaca que existem alguns pontos de atenção. O primeiro é que a ponta compradora tem trabalhado com escalas curtas, adquirindo apenas o necessário. O segundo é o escoamento de carne bovina no mercado interno, que tem sido moroso, como é típico do final do mês. “Caso a oferta fique mais confortável e a exportação não ganhe ritmo, o cenário pode mudar. O câmbio também é um fator a ser monitorado”, comenta a consultoria.
O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) destaca que a diferença média entre os preços das arrobas dos animais machos e fêmeas prontos para abate, negociados no Estado de São Paulo, vem se ampliando em outubro, refletindo a oferta mais restrita de machos, enquanto a disponibilidade relativa de fêmeas está maior.
Até o dia 27 de outubro, a diferença entre os valores médios de machos e fêmeas no mercado paulista neste mês estava em R$ 33,98 por arroba, com vantagem para o preço dos machos. Esse é o maior diferencial para um mês de outubro desde 2022, quando havia sido de R$ 27,71.
Em uma perspectiva histórica, considerando-se o período de janeiro de 2015 até a parcial de outubro de 2026, a diferença média nacional entre os preços da arroba de machos e fêmeas é de R$ 14,55. Em 2026, até a parcial de outubro, a média já alcança R$ 20,19, indicando aumento da diferença entre as categorias em relação aos anos anteriores.
Segundo o Cepea, esse movimento está associado à valorização mais intensa de machos, sustentada pela oferta mais restrita desses animais desde o início de 2026.
As fêmeas, por sua vez, apresentam disponibilidade relativa mais elevada e têm maior participação no abastecimento do mercado interno.
Nesse contexto, frigoríficos ajustam os preços pagos às diferentes categorias de acordo com a necessidade de compra e a disponibilidade de animais para o preenchimento das escalas de abate.