Produção de vassoura caipira resiste ao tempo e gera renda no campo

Produzidas a partir de um tipo específico de sorgo , elas movimentam pequenos agricultores, cooperativas e artesãos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Além de preservar um saber transmitido entre gerações, a atividade representa uma importante fonte de renda complementar para propriedades rurais. A tradição também ajuda a manter viva uma cadeia produtiva que começa muito antes da fabricação: o plantio do chamado sorgo-vassoura.

A matéria-prima utilizada nas vassouras não é a mesma planta cultivada para alimentação animal ou produção de grãos. O sorgo-vassoura (Sorghum bicolor var. technicum) é uma variedade desenvolvida para produzir longas panículas (inflorescências), que podem atingir entre 40 e 70 centímetros de comprimento. São justamente essas fibras naturais, conhecidas popularmente como “palhas”, que dão origem às cerdas da vassoura.

Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) informam que o cultivo apresenta características semelhantes às de outras variedades de sorgo, como o ciclo que dura entre 110 e 140 dias; boa tolerância à seca; menor exigência hídrica que o milho; adaptação a diferentes tipos de solo e custo de produção relativamente baixo.

Não existem estatísticas oficiais específicas sobre a área cultivada com sorgo-vassoura no Brasil, pois a cultura representa uma pequena parcela da produção nacional de sorgo. Ainda assim, estima-se que centenas de pequenos produtores mantenham o cultivo voltado exclusivamente para abastecer fabricantes artesanais, informa o engenheiro agrônomo Felipe Santos, que presta consultoria sobre o cultivo para propriedades na região de Altinópolis, no sul de Minas Gerais.