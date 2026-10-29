Produção de vassoura caipira resiste ao tempo e gera renda no campo

Feitas à mão ou em pequenas fábricas familiares, as tradicionais vassouras caipiras continuam encontrando espaço no mercado brasileiro.
Produzidas a partir de um tipo específico de sorgo, elas movimentam pequenos agricultores, cooperativas e artesãos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Além de preservar um saber transmitido entre gerações, a atividade representa uma importante fonte de renda complementar para propriedades rurais. A tradição também ajuda a manter viva uma cadeia produtiva que começa muito antes da fabricação: o plantio do chamado sorgo-vassoura.
A matéria-prima utilizada nas vassouras não é a mesma planta cultivada para alimentação animal ou produção de grãos. O sorgo-vassoura (Sorghum bicolor var. technicum) é uma variedade desenvolvida para produzir longas panículas (inflorescências), que podem atingir entre 40 e 70 centímetros de comprimento. São justamente essas fibras naturais, conhecidas popularmente como “palhas”, que dão origem às cerdas da vassoura.
Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) informam que o cultivo apresenta características semelhantes às de outras variedades de sorgo, como o ciclo que dura entre 110 e 140 dias; boa tolerância à seca; menor exigência hídrica que o milho; adaptação a diferentes tipos de solo e custo de produção relativamente baixo.
Não existem estatísticas oficiais específicas sobre a área cultivada com sorgo-vassoura no Brasil, pois a cultura representa uma pequena parcela da produção nacional de sorgo. Ainda assim, estima-se que centenas de pequenos produtores mantenham o cultivo voltado exclusivamente para abastecer fabricantes artesanais, informa o engenheiro agrônomo Felipe Santos, que presta consultoria sobre o cultivo para propriedades na região de Altinópolis, no sul de Minas Gerais.
“De maneira geral, o plantio do sorgo-vassoura é feito em propriedades com sistema de agricultura familiar, em pequenas áreas, de até cinco hectares”, conta. Além do sul de Minas, há cultivo da variedade também no interior de São Paulo – em cidades como Itapetininga, Avaré e Botucatu -, norte do Paraná e oeste de Santa Catarina.
Felipe Santos ainda destaca que, ao contrário do sorgo granífero, cuja colheita é mecanizada, o sorgo-vassoura ainda depende quase totalmente da mão de obra humana. “As panículas são cortadas manualmente, separadas por tamanho, secas ao sol e posteriormente armazenadas em galpões ventilados para preservar a qualidade das fibras”, explica.
“Depois da secagem, inicia-se outra etapa delicada: a limpeza das sementes, o penteamento das fibras e a classificação conforme o comprimento e a resistência. Somente então o material segue para a fabricação das vassouras”, complementa.
Para José Alcindo Guimarães, produtor de Altinópolis (MG), é justamente a fabricação artesanal, que confere a qualidade diferenciada às vassouras. “Aqui em nosso sítio, eu e meu irmão aprendemos a tarefa meu pai. Minha esposa e sobrinhos também aprenderam conosco, e hoje temos uma produção familiar, que agrega aos demais cultivos que temos”, conta.
São várias as etapas que merecem atenção e cuidado, segundo o produtor e artesão. “É importante selecionarmos as melhores fibras, e isso é feito por nós e nossos olhos treinados, depois há o alinhamento, para fixação dos cabos e costura, com acabamento manual”, explica. Uma curiosidade é que uma única vassoura pode reunir entre 250 e 400 hastes de sorgo.
Mesmo concorrendo com produtos industrializados e sintéticosa, a vassoura de sorgo mantém consumidores fiéis, garante José. Para ele, entre as vantagens da vassoura de sorgo, ou “vassoura caipira” estão a durabilidade, uso de matéria-prima renovável e biodegradável e eficiência para varrer folhas, areia e terra.
“Além das residências, essas vassouras são muito utilizadas em haras, sítios, propriedades rurais, galpões agrícolas e áreas externas”, diz.