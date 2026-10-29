Vilhena recebe palestra sobre rádios web, inteligência artificial e comunicação digital na próxima terça-feira

Vilhena receberá na próxima terça-feira, 3 de novembro, uma palestra sobre estratégias para ampliar os resultados das rádios web e fortalecer a comunicação digital.

O encontro será conduzido pelo jornalista e radialista Jarbas Duarte, CEO da rádio Futebol Online, a partir das 19h30, no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Rony de Castro Pereira, nº 4061, no Jardim América.

Com o tema “As melhores práticas das rádios web para dar retorno de sucesso a empresários do setor e anunciantes”, a atividade abordará estratégias para organizar, planejar e desenvolver projetos de comunicação digital, com foco nas oportunidades para emissoras, empresas e anunciantes.

A programação também prevê conteúdos sobre planejamento, organização, coordenação e execução de programas de capacitação em comunicação pública digital, web rádio institucional, inteligência artificial aplicada à comunicação, produção de conteúdo digital e inovação em radiodifusão.

A iniciativa é realizada pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia (ELERO) e pela Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM). A organização conta com a participação de Fábio Camilo, presidente da Fenacom, e Maria R. Gabriela, representante da entidade no Cone Sul.

ENTRADA GRATUITA

A palestra será gratuita e aberta ao público. Os interessados em participar poderão realizar a inscrição pelo QR Code disponível no convite do evento, procedimento necessário para a emissão do certificado de participação.

A atividade é voltada a profissionais da comunicação, empresários do setor, anunciantes e demais interessados em conhecer práticas e ferramentas para aprimorar a produção de conteúdo e o desempenho de projetos de comunicação digital.