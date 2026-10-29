Wiveslando Neiva visita Sindafisco e discute pautas de interesse dos auditores fiscais de Rondônia

Deputado estadual eleito se reuniu com o presidente Mauro Roberto da Silva e o vice-presidente Marcello Boris para dialogar sobre o cenário político estadual, projetos de interesse do Fisco e o fortalecimento da relação com a Assembleia Legislativa.

O deputado estadual eleito Wiveslando Neiva realizou na última quarta-feira uma visita ao Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Rondônia (Sindafisco), onde se reuniu com o presidente da entidade, Mauro Roberto da Silva, e o vice-presidente, Marcelo Boris.

O encontro foi marcado pelo diálogo sobre o cenário político estadual, projetos de interesse do Fisco e a aproximação da categoria com a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Durante a reunião, foram discutidas pautas relacionadas à atuação dos auditores fiscais e à importância de manter um canal permanente de diálogo entre a representação sindical e o Poder Legislativo estadual. A iniciativa também possibilitou a troca de informações sobre demandas da categoria e temas relevantes para a administração pública de Rondônia.

“É fundamental mantermos o diálogo aberto com as entidades representativas, ouvindo suas demandas e conhecendo de perto as pautas de cada categoria. Nosso objetivo é construir um mandato participativo, que esteja próximo das instituições e da população rondoniense”, destacou Wiveslando Neiva.

O deputado estadual eleito também ressaltou a importância da aproximação institucional para a discussão de propostas que contribuam para o desenvolvimento do estado. “A Assembleia Legislativa é um espaço de debate e construção de soluções.

Queremos fortalecer essa relação com o Sindafisco, buscando compreender as necessidades dos auditores fiscais e contribuir para que as pautas de interesse da categoria sejam discutidas com responsabilidade”, afirmou.

A aproximação com entidades representativas integra o processo de preparação para o mandato, que terá início em fevereiro de 2027, e reforça a importância da interlocução institucional para o debate de projetos e iniciativas de interesse público.