FFER e clubes definem novo formato de disputa para o Rondoniense Sicredi 2027

Em Congresso Técnico realizado na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) reuniu-se com os presidentes dos clubes filiados para definir a fórmula de disputa do Rondoniense Sicredi 2027.

A 37ª edição do campeonato estadual trará um formato inédito e tem início previsto para o dia 16 de janeiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a competição contará com oito equipes divididas regionalmente em dois grupos de quatro componentes cada:

Grupo 01 (Capital/Região): Sport Genus, Barcelona, Gazin Porto Velho e Rondoniense;

Grupo 02 (Interior): Guaporé, Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná.

Na primeira fase, os times se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro de suas respectivas chaves. Os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para as semifinais.

As duas vagas restantes no mata-mata serão definidas em confronto único de repescagem cruzada: o 2º colocado do grupo do Interior enfrenta o 3º do grupo da Capital, enquanto o 2º colocado da Capital mede forças com o 3º do Interior. As equipes de melhor campanha jogam em casa e têm a vantagem do empate.

Nas semifinais, disputadas em partidas de ida e volta, os líderes da fase de grupos decidirão o confronto decisivo atuando em seus domínios. Os vencedores avançam à grande final do estadual.

Outra novidade aprovada pelas diretorias é a criação do duelo pelo terceiro lugar. Os dois eliminados nas semifinais disputarão a posição em jogo único, valendo vaga oficial na Copa do Brasil de 2028.

Durante o encontro, a FFER também oficializou a renovação da parceria comercial com a cooperativa de crédito Sicredi, que seguirá nomeando a principal competição do futebol profissional rondoniense.