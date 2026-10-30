Reforma eleitoral vai discutir regras para alcance de candidatos nas redes sociais

A reforma eleitoral articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), terá uma frente dedicada a discutir regras para a atuação das plataformas digitais durante as campanhas.

Entre os pontos em debate, estão a transparência dos algoritmos e os critérios usados pelas empresas para ampliar ou restringir o alcance das publicações de candidatos.

O deputado Domingos Neto (PSD-CE), que participa das discussões sobre a reforma, afirmou que há reclamações de parlamentares sobre diferenças na distribuição de conteúdos políticos pelas redes sociais.

Segundo ele, uma das preocupações envolve a Meta, responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp.

Parlamentares questionam os critérios pelos quais determinadas publicações alcançam mais usuários do que outras, o que poderia produzir vantagens entre candidatos durante as disputas eleitorais.

A proposta é estabelecer regras que as plataformas deverão seguir, com maior transparência sobre o alcance e o engajamento dos conteúdos políticos.

O tema será discutido por um grupo de trabalho anunciado por Motta na quarta-feira (28). Cada partido com representação na Câmara poderá indicar um integrante, e a previsão é que o colegiado apresente, em até 15 dias, uma proposta de alteração do Código Eleitoral.

Segundo Domingos Neto, o presidente nacional do PSB, João Campos, está entre os dirigentes partidários mais envolvidos nas articulações sobre o tema.

A discussão ocorre após o segundo turno presidencial, marcado por acusações de tratamento desigual de conteúdos políticos nas plataformas digitais.