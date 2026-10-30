Restaurante Recanto da Praça passa a abrir todos os domingos com churrasco na brasa e cardápio especial

O Restaurante Recanto da Praça, em funcionamento desde 1992, terá uma novidade a partir deste domingo, 1º de novembro: o estabelecimento passará a abrir todos os domingos para o almoço, com cardápio especial à la carte, carnes preparadas na brasa e diversas opções de acompanhamentos.

A proposta é oferecer uma nova opção para quem deseja aproveitar o almoço de domingo com pratos preparados na churrasqueira.

Entre os destaques está o contra-filé na brasa, além de outras opções de carnes assadas e acompanhamentos.

O restaurante também terá cervejas e sucos gelados para acompanhar as refeições. O atendimento presencial será realizado das 11h às 15h.

Quem preferir fazer a refeição em casa também poderá solicitar os pratos por delivery. Os pedidos e as entregas serão atendidos pela plataforma Delivery Much.

Com a novidade, o Recanto da Praça amplia seu funcionamento e passa a incluir os domingos na programação de atendimento, oferecendo aos clientes mais uma alternativa para o almoço em família ou com amigos.