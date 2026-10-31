FLORES E HOMENAGENS: cemitério Cristo Rei está pronto para receber visitantes no Dia de Finados em Vilhena

A reportagem do Extra de Rondônia esteve neste sábado, 31, no Cemitério Municipal Cristo Rei, em Vilhena, para acompanhar os preparativos para o feriado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, 2 de novembro.

Durante a visita, a equipe constatou que servidores da Secretaria Municipal de Obras realizam serviços de limpeza, pintura e manutenção em diferentes pontos do cemitério.

Os trabalhos têm como objetivo melhorar as condições do espaço e deixá-lo preparado para receber as pessoas que irão visitar os túmulos e prestar homenagens a familiares e amigos falecidos.

Nas proximidades do cemitério, o movimento também começa a ganhar força com a chegada de comerciantes que aproveitam a data para oferecer produtos tradicionais, como flores, velas e outros artigos utilizados nas homenagens. Entre eles está Wagner Júnior, aluno da APAE, que também participa da movimentação comercial, vendendo flores e velas.

Outros comerciantes ouvidos pela reportagem demonstraram otimismo em relação às vendas e esperam um aumento significativo no movimento ao longo do feriado.

Com os serviços de manutenção e a preparação dos pontos de comércio, a expectativa é de que o Cemitério Cristo Rei receba um grande número de visitantes, que terão a oportunidade de prestar suas homenagens em um ambiente mais organizado e adequado.