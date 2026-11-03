FFER realiza cerimônia de formatura do Curso de Formação de Oficiais de Arbitragem em Porto Velho

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) concluiu, na noite do último sábado, mais uma etapa de qualificação do esporte rondoniense ao realizar a cerimônia de formatura do Curso de Formação de Oficiais de Arbitragem.

A solenidade ocorreu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO), em Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a turma recebeu o nome de Levi Moreira de Souza, em homenagem in memoriam ao ex-integrante da FFER. Durante o evento, o filho do homenageado, Gladson Souza, recebeu uma placa comemorativa das mãos do presidente da entidade, Heitor Costa, em momento de grande emoção.

Ao todo, 48 novos árbitros e assistentes concluíram a formação, fortalecendo e renovando o quadro de arbitragem do estado — com destaque para a presença feminina entre os formandos. A oportunidade atrai aspirantes de diversas regiões, a exemplo de Thiago Gomes de Souza, que percorreu mais de 3 mil quilômetros desde Recife (PE) até a capital rondoniense para realizar o sonho de atuar na arbitragem.

A mesa de honra e as homenagens contaram com a presença de dirigentes, representantes da comissão de arbitragem e autoridades do meio esportivo, incluindo o presidente da FFER, Heitor Costa; o vice-presidente da entidade e diretor da CBF, Bruno Costa; o vice-presidente Jeanderson Maranhão; o diretor de competições Almir Belarmino; além de membros do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia (SINDARFER) e da imprensa regional.

Com a conclusão do curso, os novos oficiais estão aptos a integrar a escala de arbitragem nas próximas competições promovidas pela FFER em todo o estado.