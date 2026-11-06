Juros e crédito lideram preocupações do setor agropecuário

As taxas de juros elevadas e a dificuldade de acesso a crédito ficaram no centro das preocupações de executivos dos mais diversos segmentos do setor, além de agricultores e lideranças presentes ontem no evento “Vozes do Agro”, realizado pela Globo Rural e pelo Valor Econômico.

Para participantes de diversas mesas, a saída passa por um ajuste fiscal, além de políticas direcionadas e um melhor planejamento das fazendas.