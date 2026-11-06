Mercado do boi gordo segue com preços firmes, mas altas perdem força

O mercado físico do boi gordo permaneceu firme nesta quinta-feira (5/11), mas a alta vem perdendo fôlego durante a semana, informa a consultoria Safras & Mercado.

Os reajustes se concentram em algumas praças, enquanto a melhora no volume de negócios favorece o atendimento das necessidades imediatas dos frigoríficos e reduz parte da urgência das compras.