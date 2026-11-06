Natal da Sicoob Credisul terá o acender das luzes, presépio e chegada do Papai Noel com muita neve, em Vilhena

O Natal é tempo de encontros, de reunir a família e de criar lembranças que ficam na memória. É com esse espírito e com o tema “O Melhor Presente é Pertencer” que a Sicoob Credisul abre sua programação natalina em Vilhena, no dia 14 de novembro, às 18h30.

A noite terá o acender das luzes, um presépio em tamanho real, que receberá a bênção de um padre e a chegada do Papai Noel e suas duendes com muita neve.

A entrada será gratuita e aberta a toda a população, no CTC Sicoob Credisul, localizado na Avenida Capitão Castro, 3112, ao lado da Escola Wilson Camargo. Também haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce para os visitantes.

Depois da abertura, a Casa do Papai Noel ficará aberta à visitação até 23 de dezembro, todos os dias, das 17h30 às 21h. O bom velhinho e suas duendes estarão no local para receber as famílias, conversar com as crianças e tirar fotos, proporcionando momentos de proximidade e diversão para quem visitar o espaço.

O presépio em tamanho real será um dos destaques da decoração natalina. A representação da cena do nascimento de Jesus resgata uma das tradições mais conhecidas do Natal cristão e integra o cenário preparado para receber a comunidade.

A Feira das Coisas – Hub de Economia Circular, também entra no clima natalino com uma edição especial. Por lá, o público poderá encontrar artigos variados, conhecer o trabalho dos expositores e descobrir opções de presentes para este Natal. A feira acontece no CTC Sicoob Credisul até 23 de dezembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, das 17h às 21h.

O melhor presente é pertencer

“O Melhor Presente é Pertencer” é um convite a olhar com mais atenção para o que realmente tem valor na vida. Pertencer é sentir-se acolhido, saber que existe espaço para ser quem somos e ter pessoas com quem dividir os momentos bons e difíceis. É reconhecer que os vínculos que criamos, a confiança que compartilhamos e a presença de quem caminha ao nosso lado tornam a vida mais significativa.

Essa mensagem também encontra sentido no cooperativismo, que valoriza a participação de cada pessoa e entende que a força de uma cooperativa está justamente em quem faz parte dela. Na Sicoob Credisul, esse princípio se expressa na relação com os cooperados e no trabalho desenvolvido para gerar oportunidades e contribuir com as comunidades onde está presente.

Neste Natal, o tema nos lembra que pertencer também é participar, contribuir e saber que temos um lugar nessa construção.