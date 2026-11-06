Por que o preço do tomate disparou de novo? Entenda motivos da alta

Preparar uma salada, fazer um molho caseiro para acompanhar a massa ou incrementar outras receitas com o tomate está pesando mais no bolso do consumidor brasileiro. A alta repentina assusta quem vai às compras.

Depois de registrar queda de 10,94% em agosto, o preço do tomate teve forte reversão em setembro, quando subiu 37,76%, diferença de 48,70% destacada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A disparada mais recente reforça uma tendência de valorização que também é observada no acumulado do ano. De acordo com o IPCA, o tomate registra alta de 58,70% em 2026. A variação, apesar de apresentar diferenças entre as regiões brasileiras pesquisadas, é elevada, indo de 10,39% em Recife a 93,61% em Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba também têm aumentos expressivos: 93,26%, 92,68% e 92,20%, respectivamente.

Mas por que o tomate voltou a ficar tão caro? A alta está relacionada a fatores climáticos, explica a Seção de Economia e Desenvolvimento da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) à Globo Rural.

O primeiro deles é a chuva. Com volumes acima da média nas principais áreas produtoras, as operações no campo foram comprometidas, tanto a colheita quanto o acesso de máquinas agrícolas nas lavouras. Além disso, as temperaturas mais baixas durante a safra de inverno atrasaram a fase de maturação.