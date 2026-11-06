Preços do suíno vivo tiveram fortes altas em outubro

Os preços do suíno vivo avançaram de forma expressiva entre setembro e outubro, com as altas nos valores chegando a superar os 30% em algumas regiões, destaca o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
O impulso veio da combinação de demanda aquecida e menor oferta de animais para abate.
Levantamento do Cepea mostra que, em São Paulo, a valorização do animal vivo foi de 29,8% de setembro para outubro, o avanço mensal mais intenso, em termos reais (valores deflacionados pelo IGP-DI), desde agosto de 2012.
Além disso, a procura pela carne suína se manteve firme durante a maior parte de outubro, o que também resultou em acréscimos expressivos nos preços da maioria dos cortes, apontam pesquisadores do Cepea.