Vilhena sedia a 4ª edição dos Jogos Inter Forças com integração entre instituições de segurança pública

A Comissão Organizadora abriu a programação oficial da 4ª edição dos Jogos Inter Forças 2026 em Vilhena.

O evento celebra a integração, o esporte e o congraçamento entre os membros e equipes das forças de segurança pública e de salvamento que atuam no município e na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as disputas envolvem representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, entre outras corporações, promovendo o espírito de equipe e o incentivo à prática esportiva.

A comunidade e os familiares são convidados a acompanhar e torcer pelos atletas em todos os locais de competição.

Confira a programação completa dos jogos:

06/11 (Sexta-feira)

18h00: Solenidade de Abertura e jogo de Futebol Society Feminino (Local: Centro de Treinamento do 3º BPM)

07/11 (Sábado)

07h00: Tiro Feminino (Local: Estande da PRF)

14h00: Basquete 3×3 (Local: Ginásio de Esportes Geraldão)

08/11 (Domingo)

07h00: 1ª Fase do Futebol Masculino (Local: ASPOCIVI)

09/11 (Segunda-feira)

07h00: Cabo de Guerra (Local: 3º BPM)

10/11 (Terça-feira)

05h30: Corrida Rústica (Local: 3º BPM)

11/11 (Quarta-feira)

07h00: Tiro Masculino (Local: Estande da PRF)

12/11 (Quinta-feira)

07h00: Corrida de Revezamento com Fuzil (Local: Pista de acesso ao Aeroporto)

13/11 (Sexta-feira)

07h00: Natação (Local: IFRO)

14/11 (Sábado)

07h00: Vôlei de Areia 4×4 (Local: Fut7)

15/11 (Domingo) – Encerramento

07h00: Finais do Futebol Masculino (Local: ASPOCIVI)

12h00: Cerimônia de Encerramento, Premiação Geral e Confraternização (Local: ASPOCIVI).