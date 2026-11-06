Vilhena sedia a 4ª edição dos Jogos Inter Forças com integração entre instituições de segurança pública

A Comissão Organizadora abriu a programação oficial da 4ª edição dos Jogos Inter Forças 2026 em Vilhena.
O evento celebra a integração, o esporte e o congraçamento entre os membros e equipes das forças de segurança pública e de salvamento que atuam no município e na região.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as disputas envolvem representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, entre outras corporações, promovendo o espírito de equipe e o incentivo à prática esportiva.
A comunidade e os familiares são convidados a acompanhar e torcer pelos atletas em todos os locais de competição.
Confira a programação completa dos jogos:
06/11 (Sexta-feira)
18h00: Solenidade de Abertura e jogo de Futebol Society Feminino (Local: Centro de Treinamento do 3º BPM)
07/11 (Sábado)
07h00: Tiro Feminino (Local: Estande da PRF)
14h00: Basquete 3×3 (Local: Ginásio de Esportes Geraldão)
08/11 (Domingo)
07h00: 1ª Fase do Futebol Masculino (Local: ASPOCIVI)
09/11 (Segunda-feira)
07h00: Cabo de Guerra (Local: 3º BPM)
10/11 (Terça-feira)
05h30: Corrida Rústica (Local: 3º BPM)
11/11 (Quarta-feira)
07h00: Tiro Masculino (Local: Estande da PRF)
12/11 (Quinta-feira)
07h00: Corrida de Revezamento com Fuzil (Local: Pista de acesso ao Aeroporto)
13/11 (Sexta-feira)
07h00: Natação (Local: IFRO)
14/11 (Sábado)
07h00: Vôlei de Areia 4×4 (Local: Fut7)
15/11 (Domingo) – Encerramento
07h00: Finais do Futebol Masculino (Local: ASPOCIVI)
12h00: Cerimônia de Encerramento, Premiação Geral e Confraternização (Local: ASPOCIVI).