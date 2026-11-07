Cássio Gois propõe homenagem a participantes do Projeto Karatê de Letras em Espigão d’Oeste

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, no dia 4 de novembro de 2026, uma Sessão Solene Itinerante em Espigão d’Oeste para homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento do esporte, da educação e da cidadania por meio do Projeto Karatê de Letras.

A solenidade foi requerida pelo deputado estadual Cássio Gois, que propôs a concessão de Votos de Louvor aos senseis, instrutores e apoiadores envolvidos na iniciativa.

O projeto desenvolve um trabalho que vai além da prática esportiva. Ao unir o ensino do karatê ao incentivo à educação, a iniciativa proporciona às crianças e aos adolescentes oportunidades de aprendizado que envolvem disciplina, respeito, responsabilidade, concentração e convivência social.

A proposta reconhece o trabalho de profissionais e colaboradores que dedicam tempo e conhecimento à formação de crianças e jovens, utilizando o esporte como instrumento de inclusão e transformação social. A homenagem também destaca a importância de projetos comunitários que contribuem para o desenvolvimento das novas gerações e fortalecem os vínculos familiares e sociais.

Entre as homenageadas, Cleane Rodrigues destacou a satisfação em receber o reconhecimento do Poder Legislativo e ressaltou a importância do projeto para a comunidade.

“Fico muito feliz por receber essa homenagem e pelo reconhecimento do deputado Cássio Gois. O Karatê de Letras representa muito para nossa comunidade, principalmente para as crianças. É um projeto que ensina valores, incentiva a educação e mostra aos nossos jovens que eles podem construir um futuro melhor. Cada criança alcançada por essa iniciativa representa uma oportunidade de transformação”, afirmou.

O sensei André também agradeceu a homenagem e destacou o significado do reconhecimento para todos que participam do projeto.

“É uma alegria imensa receber esse reconhecimento. Esse trabalho é construído com dedicação, amor e compromisso com nossas crianças e adolescentes. O Karatê de Letras não ensina apenas técnicas de luta, mas também respeito, disciplina e educação. Ter o deputado Cássio Gois como parceiro e apoiador dessa iniciativa é muito importante para que possamos continuar desenvolvendo esse trabalho e alcançando mais famílias”, ressaltou.

Durante a solenidade, o deputado Cássio Gois destacou que o esporte tem um papel fundamental na formação humana e na construção de oportunidades, especialmente quando está aliado à educação.

“Eu acredito no esporte como uma ferramenta de transformação social. Por trás de cada projeto existem professores, senseis e pessoas que dedicam seu tempo, muitas vezes de forma voluntária, para ensinar, orientar e fazer a diferença na vida de uma criança. Nosso papel também é reconhecer e valorizar esses profissionais que trabalham com amor e compromisso. O Karatê de Letras é um exemplo de como esporte e educação podem caminhar juntos, formando cidadãos e abrindo caminhos para o futuro”, afirmou o parlamentar.

A concessão dos Votos de Louvor representa o reconhecimento público da Assembleia Legislativa a pessoas que desenvolvem atividades de relevância para a sociedade. Ao levar a sessão solene até Espigão d’Oeste, o Parlamento Estadual também aproxima suas ações da população, dando visibilidade a iniciativas que produzem resultados diretamente nas comunidades.

O deputado Cássio Gois também agradeceu a presença dos vereadores, representantes do poder público, autoridades, lideranças locais, familiares e demais convidados que participaram da solenidade, destacando a importância da união entre o Legislativo, as instituições e a comunidade para fortalecer ações voltadas à educação, ao esporte e à cidadania.