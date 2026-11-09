Mega Feirão de Crédito Sicredi movimenta Vilhena com participação de mais de 14 revendas de veículos parceiras

Vilhena se prepara para receber o Mega Feirão de Crédito Sicredi, uma iniciativa que promete movimentar o comércio local e aproximar a população de oportunidades para

realizar projetos e conquistar novos objetivos.

O evento contará com a participação de mais de 14 garagens de veículos, reunindo uma grande variedade de carros e motocicletas para quem está em busca de trocar de veículo ou realizar a primeira compra.

Durante o Feirão, os visitantes poderão conhecer as opções disponíveis, conversar

com representantes das garagens e contar com o atendimento da equipe Sicredi para

conhecer as possibilidades de financiamento e as condições de crédito disponíveis.

Patrícia Dicarlis, Gerente da Agência Sicredi em Vilhena-RO salientou que mais do que

oferecer oportunidades de financiamento, a iniciativa busca fortalecer o comércio

local, movimentar a economia e aproximar o cooperativismo das necessidades da

comunidade.

A expectativa é receber famílias, trabalhadores, empreendedores e todos aqueles que

desejam aproveitar o momento para pesquisar, negociar e encontrar boas

oportunidades para aquisição de automóveis.

O Mega Feirão de Crédito Sicredi é um convite para transformar planos em conquistas, conectando pessoas, negócios e oportunidades. A população de Vilhena e região está convidada a participar!