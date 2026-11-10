Do sonho de ser advogada à presidência da OAB de Vilhena, Renilda Ferreira compartilha sua trajetória no livro “Despertar”

A advogada Renilda Oliveira Ferreira, presidente da Subseção da OAB de Vilhena e mestre em Direitos Humanos, é uma das participantes do livro “Despertar – A minha história tem valor”, que será lançado neste 14 de novembro.

Idealizado pela mentora, palestrante e terapeuta Lenir Costa, o projeto reúne relatos de 30 mulheres.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Renilda compartilhou aspectos de sua trajetória, que também estão registrados no capítulo “A Travessia”, no qual revisita acontecimentos que marcaram sua vida, desde a infância em Machadinho do Oeste até a realização do sonho de se tornar advogada.

Esposa de José, mãe de Bruna, Vitor e Eduardo, ela conta como enfrentou dificuldades financeiras, viveu longe dos filhos em busca de trabalho nos Estados Unidos e retomou os estudos depois de adulta. A fé, a família e a disposição para recomeçar acompanham essa caminhada.

Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, Renilda chegou a Rondônia aos quatro anos, quando sua família se mudou para Machadinho do Oeste. Seus pais não sabiam ler nem escrever, mas lhe ensinaram o valor do trabalho, da honestidade e da perseverança.

Ainda criança, começou a contribuir com o sustento da família. Vendeu picolés, salgados e verduras nas ruas. Trabalhou como empregada doméstica e, na adolescência, ingressou no comércio.

Os estudos nem sempre podiam ser prioridade, mas o desejo de ser advogada já existia, mesmo sem conhecer de perto a profissão.

UMA TRAVESSIA EM BUSCA DE UMA VIDA MELHOR

Aos 24 anos, recém-separada e com três filhos pequenos, Renilda decidiu buscar trabalho nos Estados Unidos. Na época, ainda não havia concluído o ensino médio e não enxergava perspectivas para mudar sua condição financeira.

Bruna tinha sete anos, Vitor, três, e Eduardo era um bebê de dez meses quando ela deixou o Brasil. A jornada pelo México até chegar ao território norte-americano durou 38 dias, marcados por fome, cansaço e medo.

Um dos momentos mais difíceis foi a travessia de um rio na fronteira. Sem saber nadar e carregando o trauma de um afogamento vivido na infância, precisou enfrentar o medo para prosseguir.

Nos Estados Unidos, trabalhou lavando louças em restaurantes e fazendo limpeza em casas. No início, dividiu uma residência com outros brasileiros, dormiu no chão e chegou a utilizar roupas encontradas no lixo. “Cheguei aos Estados Unidos imaginando que minha grande transformação seria financeira. Não foi”, relata no capítulo.

Segundo Renilda, a experiência ampliou sua maneira de enxergar a vida e fortaleceu sua fé em Deus. A saudade dos filhos, porém, era constante.

Quando retornou ao Brasil, Eduardo já tinha três anos. O reencontro com as crianças permanece entre as lembranças mais importantes de sua história.

O SONHO REALIZADO E NOVAS RESPONSABILIDADES

De volta ao Brasil, Renilda iniciou uma nova etapa. Com o apoio de José, com quem construiu uma união de mais de vinte anos, concluiu o ensino médio e retomou o sonho de estudar Direito.

Aos 30 anos, ingressou na faculdade, conciliando o trabalho no comércio, os cuidados com a família e os estudos. Foi aprovada no Exame da Ordem ainda durante o curso e, aos 36 anos, tornou-se advogada.

A formação continuou com o aperfeiçoamento profissional e o mestrado em Direitos Humanos.

Mais tarde, a confiança dos colegas a levou à presidência da Subseção da OAB de Vilhena, função que exerce como uma honra e uma grande responsabilidade.

Para Renilda, a advocacia representa a possibilidade de servir, defender direitos e colocar sua voz a favor de pessoas que precisam ser ouvidas.

FÉ, FAMÍLIA E RECOMEÇOS

Ao compartilhar sua trajetória no livro, Renilda destaca que as conquistas profissionais não explicam, sozinhas, o significado de vencer. A família, a fé e os vínculos preservados ao longo do caminho ocupam um lugar central em sua vida.

Seu relato reconhece as dificuldades e as cicatrizes de cada etapa, mas também as oportunidades e as pessoas que contribuíram para transformar sua realidade. Ao contar um pouco de sua história, a advogada espera alcançar outras mulheres que enfrentam seus próprios desafios ou acreditam que seja tarde para recomeçar. “Aprendi que nossa origem explica muitas coisas, mas não precisa determinar nosso destino. Que recomeçar não significa fracassar. Que coragem não é ausência de medo, é continuar apesar dele”, escreve.