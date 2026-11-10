Concurso Natal dos Sonhos vai distribuir R$ 45 mil em prêmios para melhores decorações em Vilhena

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) está com inscrições abertas para a 3ª edição do Concurso Natal dos Sonhos, que vai distribuir R$ 45 mil em premiações para as melhores decorações natalinas de residências e estabelecimentos comerciais do município. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 26 de novembro de 2026.

O concurso tem como proposta resgatar o espírito natalino por meio de decorações, enfeites e iluminação, incentivando a criatividade e a criação artística dos participantes durante as festividades de fim de ano.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que residam no município de Vilhena. A modalidade contemplada é a de decoração externa, que compreende a ornamentação das áreas externas de residências e estabelecimentos comerciais.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/s2Mjy4W9KkAndXaa6. A avaliação ficará sob responsabilidade de uma comissão especial julgadora, composta por membros da sociedade civil, devidamente identificados durante o julgamento.

A premiação será dividida entre as categorias Pessoa Física e Pessoa Jurídica, com valores iguais para ambas. Em cada categoria, os participantes classificados receberão R$ 10 mil pelo primeiro lugar, R$ 8 mil pelo segundo e R$ 4,5 mil pelo terceiro.

O resultado final será divulgado no dia 23 de dezembro, nas redes sociais da Fundação Cultural e nos demais canais de comunicação da Prefeitura. O pagamento das premiações, acompanhado da entrega de certificados aos vencedores, está previsto para o dia 10 de janeiro de 2027.

O edital completo, com todas as regras e orientações para participação, está disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/19dw_Y0LXfTGfncTh7Xs_D0R8cztS7oL0.