Sidepay recebe investimento e incorpora operação de pagamentos

Os fundadores Reginaldo Alves e Matheus Maulaz concluíram uma operação de M&A (fusões e aquisições) na Sidepay, fintech de meios de pagamento fundada em Pimenta Bueno (RO), que avaliou a empresa em mais de R$ 4,2 milhões.

Com o negócio, um grupo de investidores de fora de Rondônia passou a integrar o quadro societário da empresa, e a Sidepay incorporou à sua estrutura a carteira de clientes da Cero Pagamentos.

A empresa oferece soluções de pagamento para comerciantes e empreendedores, como máquinas de cartão e serviços financeiros, e atende clientes em todo o Brasil. Hoje, a Sidepay processa mais de R$ 55 milhões em transações por mês e, com a incorporação da carteira da Cero Pagamentos, passa a superar R$ 60 milhões mensais.

Em 2026, a empresa foi indicada pelo Reclame Aqui como uma das melhores empresas de meios de pagamento do ano.

Segundo os sócios, a operação traz mais estrutura e capacidade de crescimento, além da criação de um conselho para apoiar as decisões estratégicas. A gestão do dia a dia segue com os dois fundadores, que continuam à frente da operação.

O negócio é um sinal de que empresas de meios de pagamento nascidas no interior de Rondônia conseguem atrair investidores e ganhar escala nacional.