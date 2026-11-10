Corrida rústica movimenta 4º Jogos Interforças em Vilhena

O 4º Jogos Interforças, realizado em Vilhena entre os dias 6 e 15 de novembro, teve mais uma etapa de sua programação esportiva nesta terça-feira (10), com a realização da Corrida Rústica, nas categorias masculina e feminina.

Ao todo, os resultados registraram a participação de 45 atletas, sendo 14 na categoria feminina e 31 na masculina.

A competição reúne representantes da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira.

A prova teve início às 5h30, no pátio do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), reunindo integrantes das diferentes instituições em uma disputa que exigiu resistência física, preparo e determinação dos participantes.

Na categoria feminina, a Polícia Civil conquistou a primeira e a terceira colocação, seguida pela equipe Outras Forças.

Na categoria masculina, o Corpo de Bombeiros Militar conquistou o primeiro lugar, seguido pela Força Aérea Brasileira. O terceiro lugar do pódio foi completado por outro representante do Corpo de Bombeiros Militar.

No quadro de pontuação geral parcial feminina, a Polícia Civil aparece na liderança, com 264 pontos, seguida pela Polícia Militar, com 236 pontos e por Outras Forças, com 187 pontos.

A Corrida Rústica integra a programação do 4º Jogos Interforças, que já contou com disputas de futebol Society feminino, tiro masculino e feminino, basquete e a primeira rodada do futebol masculino.

A programação prossegue nesta quarta-feira (11), com as disputas da modalidade cabo de guerra, nas categorias masculina e feminina.

A competição segue até 15 de novembro, promovendo a integração entre as instituições participantes e fortalecendo valores como disciplina, espírito de equipe e respeito, por meio do esporte e da confraternização entre as forças de segurança pública e Forças Armadas.

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