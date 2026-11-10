Governo avalia transferir Coaf para novo ministério da Justiça para acomodar aliados

O governo federal avalia desvincular o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) do Banco Central.

A ideia, segundo fontes no governo, é vincular a unidade de inteligência financeira ao novo Ministério da Justiça, que será separado da Segurança Pública.

Na distribuição dos novos cargos, o atual secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, deve ser indicado para a presidência do órgão de inteligência.

Chico é nome forte do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, importante aliado de Lula.

Hoje, a unidade atua vinculada administrativamente ao Banco Central e tem autonomia técnica e operacional para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, sem vínculos políticos.

O Coaf tem atuação primordial em investigações sensíveis, produzindo RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) que embasam investigações policiais, como as do caso Master e fraudes contra o INSS.

O blog procurou a assessoria do Coaf, que afirmou não ter informações sobre qualquer mudança.