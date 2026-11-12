5 plataformas de chatbot para WhatsApp com diferentes propostas de automação

Uma pessoa pergunta o preço de um serviço. Outra quer mudar uma reserva. Uma terceira já explicou o problema a dois funcionários e só precisa que alguém resolva.

As três chegam pelo WhatsApp, mas dificilmente serão bem atendidas pela mesma sequência de respostas.

É por isso que escolher um chatbot exige olhar além do menu de boas-vindas. Algumas plataformas aproximam atendimento, agenda e cobrança.

Outras dão mais atenção à distribuição de conversas, à consulta de informações ou à construção de processos próprios. O que vale a pena contratar depende do trabalho que a empresa precisa tirar da frente.

Ageubot, Gallabox, Crisp, Botmaker e Twilio representam diferentes caminhos para essa automação. A seleção abaixo considera recursos descritos nas páginas oficiais e na documentação das empresas, consultadas em novembro de 2026. A ordem serve para organizar a leitura; não representa um teste comparativo de desempenho.

Qual parte do atendimento você quer automatizar?

Antes de assistir a uma demonstração, escolha uma tarefa concreta. “Melhorar o WhatsApp” é amplo demais. “Permitir que o cliente consulte os horários livres e marque um serviço” já dá uma direção para avaliar o produto.

Há pelo menos três tipos de trabalho que costumam aparecer juntos nas apresentações comerciais, embora exijam configurações diferentes:

Conduzir uma sequência: perguntar qual serviço a pessoa procura, coletar informações e encaminhar a solicitação.

perguntar qual serviço a pessoa procura, coletar informações e encaminhar a solicitação. Responder com base em conteúdo: consultar informações sobre a empresa para explicar condições, procedimentos e dúvidas recorrentes.

consultar informações sobre a empresa para explicar condições, procedimentos e dúvidas recorrentes. Executar uma ação em outro sistema: reservar um horário, consultar um pedido ou registrar uma atualização depois de receber os dados necessários.

Uma ferramenta pode reunir os três. Ainda assim, responder corretamente sobre uma reserva não demonstra que ela consegue fazer a reserva. Essa diferença deve aparecer na conversa com o fornecedor e no teste antes da contratação.

1. Ageubot: atendimento conectado à agenda e à cobrança

A Ageubot é uma plataforma de chatbot para WhatsApp que reúne editor visual de fluxos, assistente de inteligência artificial, atendimento por equipe e CRM em formato Kanban. Sua proposta permite avaliar a conversa junto das tarefas comerciais que vêm depois dela.

Entre os recursos anunciados estão a integração com Google Calendar, para consultar disponibilidade e confirmar agendamentos, e a integração com Mercado Pago, para cobranças por Pix ou cartão. A plataforma também apresenta transferência para atendentes e conexões com outros sistemas por API e webhooks.

Para um negócio que trabalha com horários marcados, essa combinação merece atenção. Pense em uma empresa de serviços que recebe pedidos de orçamento, agenda visitas e cobra um sinal. A avaliação pode acompanhar esse percurso: entender o serviço solicitado, escolher um horário e conferir como a cobrança aparece para o cliente e para quem administra a empresa.

É uma situação mais reveladora do que perguntar apenas se o bot responde bem. Se o cliente mudar de ideia no meio do caminho, o atendente precisa saber em que ponto o processo parou. Se houver uma condição que depende de negociação, a automação deve reconhecer a necessidade de encaminhamento.

O Kanban também entra nessa análise: vale observar como a equipe distingue um novo contato de alguém que já recebeu uma proposta ou precisa de retorno. O objetivo é evitar que todas as conversas voltem para a mesma lista, sem indicação do próximo passo.

A Ageubot anuncia sete dias de teste sem cartão. Quem procura chatbot para WhatsApp com agendamento e cobrança pode usar esse período para montar um serviço real, com duração, condições e responsáveis definidos. Antes de ativar para os clientes, convém conferir os limites de IA e as condições das integrações na modalidade escolhida.

2. Gallabox: organizar a primeira conversa antes de passar ao vendedor

A Gallabox oferece um construtor visual de chatbot para WhatsApp, com fluxos montados por blocos. A empresa descreve recursos de qualificação de contatos, distribuição de conversas por critérios como setor ou localização e uso de WhatsApp Flows para coletar dados em formulários dentro do aplicativo.

Esse conjunto pode ser útil quando a equipe comercial recebe muitos pedidos que ainda chegam incompletos. Em uma empresa de instalação, por exemplo, saber a cidade, o tipo de serviço e a necessidade do cliente ajuda a direcionar a conversa para quem poderá atendê-lo.

O cuidado é não transformar essa triagem em um cadastro longo antes de oferecer qualquer ajuda. Se uma pessoa pergunta se a empresa atende determinado bairro, exigir várias respostas antes de confirmar a área de cobertura torna a experiência cansativa.

Uma boa demonstração deve mostrar dois percursos: o cliente que responde tudo na ordem esperada e aquele que interrompe o roteiro com uma dúvida. Veja como a conversa continua e quais informações chegam ao vendedor.

A Gallabox também anuncia integrações com ferramentas como Zoho CRM, Google Calendar e Google Sheets. Para quem já trabalha com esses sistemas, vale verificar quais dados são enviados, em que momento e se a atualização exige alguma etapa manual. A existência de um conector, por si só, não explica o funcionamento de todo o processo comercial.

3. Crisp: usar o conteúdo de suporte para responder no WhatsApp

A Crisp combina sua caixa de atendimento com o Hugo, agente de inteligência artificial que pode ser habilitado no WhatsApp. A documentação permite selecionar fontes como páginas da internet, perguntas e respostas, base de conhecimento e arquivos.

Essa proposta interessa a empresas que já têm respostas bem organizadas, mas continuam recebendo as mesmas dúvidas em diferentes canais. Uma escola de cursos livres, por exemplo, pode manter informações sobre materiais, horários das turmas e procedimentos de matrícula. O desafio é fazer o atendimento consultar a versão correta dessas informações.

O Hugo possui configurações para exigir maior respaldo nas fontes e encaminhar conversas quando não encontra uma resposta ou quando o usuário pede uma pessoa. Essas opções ajudam a definir até onde a automação deve ir; não dispensam a revisão das respostas.

No teste, use perguntas próximas, mas com respostas diferentes. “Posso mudar de turma?” e “Posso mudar de turma depois do início das aulas?” podem depender de condições distintas. Observe se a IA reconhece essa diferença ou oferece uma resposta genérica para as duas situações.

Também vale deixar uma dúvida deliberadamente fora do material fornecido. O comportamento nessa hora mostra se o atendimento sabe reconhecer o que precisa de análise humana. Para esse tipo de uso, atualizar a base de conteúdo passa a fazer parte da rotina da empresa, junto com acompanhar as conversas.

4. Botmaker: coordenar automação e equipes de atendimento

A Botmaker documenta integração nativa com WhatsApp para automatizar conversas e oferece recursos para organizar equipes humanas. É uma alternativa a avaliar quando o problema envolve tanto o bot quanto a distribuição do trabalho depois que ele encaminha um pedido.

Na gestão de equipes, a plataforma permite definir a quantidade de conversas simultâneas por agente e canal, configurar alertas de espera e acompanhar indicadores de atendimento. A documentação do chat também descreve atribuição de uma conversa a outro agente e desativação do bot em um atendimento específico.

Imagine uma empresa com comercial, suporte e financeiro. O cliente começa perguntando sobre um serviço, mas depois informa que já pagou e precisa resolver uma pendência. O atendimento deve conseguir mudar de responsável sem obrigá-lo a recomeçar toda a explicação.

Nesse cenário, peça uma demonstração que inclua a passagem entre setores. Confira quem fica responsável pelo caso, como o histórico é apresentado e o que acontece se a equipe de destino estiver ocupada. É nessa transição que uma automação aparentemente bem montada pode esbarrar em um processo interno mal definido.

Os indicadores também precisam ser lidos com cuidado. Um tempo curto até a primeira resposta não revela, sozinho, se o pedido foi resolvido. Ao avaliar a Botmaker, vale relacionar a organização das equipes com o acompanhamento das pendências e com os motivos pelos quais o cliente volta a entrar em contato.

5. Twilio: construir fluxos ligados aos sistemas da empresa

A Twilio oferece acesso à WhatsApp Business Platform e o Studio, um editor visual de fluxos de comunicação. Sua documentação inclui um exemplo de menu de suporte pelo WhatsApp e componentes para enviar mensagens, aguardar respostas, tomar caminhos diferentes e chamar serviços externos.

A proposta pede uma avaliação diferente da contratação de um painel de atendimento pronto. Ela pode fazer sentido quando a empresa tem apoio técnico e precisa conectar o WhatsApp a um processo específico, com regras que já existem em seus sistemas.

Considere uma distribuidora que quer permitir a consulta do andamento de um pedido. Para o bot responder com dados atuais, alguém precisa conectar o fluxo ao sistema que guarda essa informação, definir como identificar o cliente e tratar situações em que a consulta falha. O editor visual ajuda a organizar as etapas; a integração continua exigindo trabalho.

O Studio possui um componente para requisições HTTP, usado na comunicação com serviços externos. Isso abre possibilidades de integração, mas não significa que qualquer sistema estará conectado ao criar a conta. A disponibilidade de uma API, as permissões de acesso e a manutenção precisam entrar no projeto.

Ao pedir orçamento, inclua desenvolvimento, operação dos serviços utilizados e suporte depois da implantação. A Twilio informa que os serviços subjacentes têm cobranças adicionais às do Studio. Também é necessário definir como uma pessoa assumirá as conversas que precisarem de atendimento humano, conforme a solução construída.

Como comparar propostas que parecem resolver tudo

Depois de conhecer as opções, o mais útil é levar o mesmo problema a cada fornecedor. Isso reduz a chance de comparar uma demonstração simples de um lado com um projeto cheio de integrações do outro.

Necessidade principal Opção que merece entrar na avaliação O que pedir para ver funcionando Atendimento, agenda e cobrança no mesmo percurso Ageubot Um agendamento e o tratamento da cobrança, incluindo uma mudança solicitada pelo cliente. Triagem antes do contato com o vendedor Gallabox Coleta de informações e encaminhamento, sem perder uma dúvida enviada fora da sequência. Respostas baseadas no conteúdo de suporte Crisp Perguntas com condições diferentes e encaminhamento de uma dúvida sem resposta cadastrada. Distribuição entre setores e acompanhamento de filas Botmaker Transferência entre equipes, responsável pelo caso e tratamento da espera. Integração com um processo próprio Twilio Consulta ao sistema necessário, resultado apresentado ao cliente e tratamento de falhas.

Esses recortes não esgotam os recursos de cada empresa. Servem para iniciar a comparação a partir do que foi documentado, sem presumir que uma função só existe em uma delas.

O orçamento deve acompanhar esse mesmo cuidado. Solicite a composição do custo com o número previsto de atendentes, uso de IA, mensagens, integrações e implantação. Se houver cobrança em moeda estrangeira ou por consumo, peça uma simulação para o volume esperado e outra para um mês mais movimentado.

Pergunte ainda quem fará os ajustes depois da contratação. Trocar um horário de funcionamento pode ser simples; mudar a regra de uma integração pode exigir suporte ou desenvolvimento. Saber essa diferença antes evita depender de um trabalho que não entrou na proposta.

Comece com uma tarefa que possa ser acompanhada até o fim

Uma implantação inicial pode se concentrar em um único serviço ou motivo de contato. Assim, a equipe consegue conferir as conversas e perceber onde o bot ajuda, onde pede informação demais e onde precisa chamar alguém.

Escolha um resultado observável. Em um agendamento, acompanhe se o horário foi registrado corretamente. Na triagem comercial, veja se o vendedor recebeu as informações necessárias. No suporte, confira se a resposta resolveu a dúvida e se as exceções chegaram a um responsável.

Reserve também algumas conversas para revisão por quem atende no dia a dia. Esse funcionário costuma reconhecer perguntas que parecem claras na tela de configuração, mas confundem o cliente. Uma mudança pequena no texto ou na ordem das etapas pode tornar o atendimento mais fácil de usar.

Só depois amplie o fluxo para outros serviços. A plataforma escolhida precisa ajudar a empresa a cumprir o que disse ao cliente, inclusive quando o pedido sai do roteiro. É esse percurso completo que merece ser avaliado antes de colocar mais conversas nas mãos da automação.