XI SIMGORO celebra 20 anos da LAGOR e reúne mais de 100 participantes em programação científica em Rondônia

Realizado em parceria com o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia, o evento marcou duas décadas de história da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, com palestras, oficinas práticas e apresentações científicas.

Entre os dias 29 e 31 de outubro de 2026, a Faculdade Metropolitana de Rondônia recebeu o XI Simpósio de Ginecologia e Obstetrícia de Rondônia (SIMGORO).

Organizado pela Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Rondônia (LAGOR), em parceria com o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia e com o apoio da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de Rondônia (ASSOGIRO), o evento reuniu mais de 100 participantes em três dias dedicados à atualização científica, ao desenvolvimento de habilidades práticas e à troca de experiências entre acadêmicos e profissionais da saúde.

Com o tema “20 anos LAGOR — Tradição, Ciência e Inovação”, a edição deste ano teve um significado especial: celebrar as duas décadas de atuação da Liga, fundada em 2006, e reconhecer a contribuição de diferentes gerações de estudantes e professores para sua consolidação como espaço de formação acadêmica em Ginecologia e Obstetrícia.

Para a presidente da LAGOR, Rozimeri Silva, a comemoração representou muito mais do que a realização de um evento científico. Foi também um momento de reconhecer as pessoas que participaram da construção dessa trajetória.

“Realizar o XI Simpósio e, ao mesmo tempo, celebrar os 20 anos de história da nossa Liga é muito mais do que organizar um evento. É celebrar duas décadas de dedicação, aprendizado, compromisso com a medicina e, principalmente, de pessoas que acreditaram e continuam acreditando nesse propósito”, destacou.

A presidente também ressaltou o envolvimento dos acadêmicos, professores e parceiros que contribuíram para a realização do simpósio, reconhecendo o trabalho desenvolvido nos bastidores da programação.

“Quando olhamos para esses 20 anos, percebemos que não estamos celebrando apenas uma trajetória, mas também todos os sonhos, esforços, desafios e conquistas que construíram essa história. Cada pessoa que passou pela LAGOR deixou um pouquinho de si e ajudou a construir o que ela representa hoje”, afirmou Rozimeri.

A organização do XI SIMGORO contou com a participação das acadêmicas Rozimeri Silva, Ana Karolina Torrejais, Ana Luísa de Lima, Amanda Monteze, Roberta Macedo e Luiza Dália.

Programação científica abordou diferentes aspectos da saúde da mulher

Ao longo dos três dias, o simpósio recebeu profissionais de diferentes especialidades para discutir temas relacionados à assistência ginecológica e obstétrica, contemplando questões clínicas, reprodutivas e aspectos da saúde feminina em diferentes fases da vida.

Entre os assuntos apresentados estiveram as discussões sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e a Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP), conduzidas pela médica Lorena Kuntz, residente em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

A programação também contou com palestras sobre sexualidade feminina, ministrada pela ginecologista, obstetra e sexóloga Camila Duran; preservação da fertilidade diante do diagnóstico de câncer, com Isabela Velho, especialista em cânceres ginecológicos; e sexualidade na mulher idosa, apresentada por Fabíola Oliveira, especialista em saúde do idoso.

Além das discussões teóricas, quatro oficinas proporcionaram aos participantes experiências voltadas ao desenvolvimento de habilidades e à aproximação com procedimentos utilizados na assistência à saúde da mulher.

As atividades contemplaram inserção de implante subdérmico, ministrada pela Dra. Ida Perea, ginecologista, obstetra e presidente da ASSOGIRO; inserção de dispositivo intrauterino (DIU), com a Dra. Daniella Ranucci; coleta e análise do exame citopatológico do colo do útero, conduzida pela Dra. Kátia Ferreira; e manejo de hemorragias pós-parto, ministrado pela Dra. Perla Lorenzato. As três últimas profissionais são residentes em Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Municipal Mãe Esperança.

As oficinas reforçaram uma das propostas centrais do simpósio: integrar conhecimento científico e experiência prática, contribuindo para a formação de futuros médicos mais preparados para os desafios da assistência ginecológica e obstétrica.

Produção científica ganha destaque com 26 trabalhos aprovados

Outro momento importante da programação foi o Momento Científico, iniciativa incentivada pela professora Dra. Marcela Álvares de Oliveira, coordenadora de Extensão do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia.

Nesta edição, foram aprovados 26 resumos simples, que integrarão o Livro de Resumos do XI SIMGORO. Desse total, dez trabalhos foram selecionados para apresentação oral, proporcionando aos acadêmicos a oportunidade de apresentar suas pesquisas e participar de discussões científicas.

Os estudos contemplaram temas como saúde materna, endometriose, violência contra a mulher, dismenorreia, programação fetal, assistência pré-natal e prevenção de complicações obstétricas.

Para a professora Marcela Álvares de Oliveira, o espaço dedicado à produção científica representa uma oportunidade de ampliar a participação dos estudantes na pesquisa e fortalecer a integração entre as atividades acadêmicas e os desafios da prática médica.

“A pesquisa precisa fazer parte da formação médica desde a graduação, porque é nesse processo que o estudante desenvolve o pensamento crítico, aprende a interpretar evidências e compreende a importância da ciência para a tomada de decisões. Ver os acadêmicos apresentando seus trabalhos, discutindo temas relevantes para a saúde da mulher e participando ativamente de um evento científico demonstra o potencial que temos dentro das nossas instituições. A parceria com a LAGOR reforça justamente esse compromisso de criar oportunidades para que nossos estudantes sejam protagonistas na construção do conhecimento”, destacou a professora.

Como forma de reconhecer a qualidade da produção acadêmica, dois trabalhos receberam premiações. O primeiro lugar foi concedido ao estudo “Violência doméstica durante a gestação: repercussões materno-fetais e implicações médico-legais”. O segundo lugar ficou com “A importância do pré-natal para detecção precoce e manejo da sífilis gestacional: uma revisão da literatura”.

A realização do Momento Científico também reforçou a importância das parcerias entre ligas acadêmicas e instituições de ensino, ampliando as oportunidades de desenvolvimento científico e valorizando iniciativas que aproximam os estudantes da investigação de problemas relevantes para a saúde da população.

Duas décadas de história e novos caminhos para a LAGOR

Mais do que celebrar uma data, o XI SIMGORO representou o reconhecimento de uma trajetória construída coletivamente. Desde sua fundação, em 2006, a LAGOR vem reunindo estudantes e profissionais interessados em aprofundar conhecimentos, desenvolver atividades acadêmicas e contribuir para o fortalecimento da Ginecologia e Obstetrícia em Rondônia.

Ao agradecer aos envolvidos na realização do evento, a presidente Rozimeri Silva destacou a importância do compromisso coletivo e do trabalho desenvolvido por diferentes pessoas ao longo dos anos.

“Sei que por trás de um evento como este existem muitos desafios, horas de trabalho, preocupações e dedicação que nem sempre aparecem, mas que fazem toda a diferença. Por isso, meu reconhecimento e meu muito obrigada a cada um de vocês”, declarou.

Para a presidente, a expectativa é de que a história construída até aqui continue inspirando novas gerações de acadêmicos e fortalecendo o compromisso da Liga com uma formação médica baseada no conhecimento científico e na valorização humana.

“É uma felicidade imensa fazer parte dessa história e poder contribuir, de alguma forma, para que a LAGOR continue crescendo, inspirando e formando profissionais cada vez mais preparados e humanos”, ressaltou.

Ao encerrar a décima primeira edição do simpósio, a LAGOR reafirmou seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a integração entre estudantes e profissionais. A parceria com o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia contribuiu para a realização de uma programação que valorizou o protagonismo acadêmico, o desenvolvimento de habilidades práticas e a produção científica na área da saúde da mulher.

“Que esses 20 anos sejam apenas o começo de muitas outras décadas de conquistas, conhecimento e transformação. E que nunca nos faltem motivos para acreditar na educação, na medicina e na força de tudo aquilo que construímos juntos”, concluiu Rozimeri Silva.