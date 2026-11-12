Gima Volkswagen inaugura em Ariquemes e reforça a presença do Grupo Gilberto Miranda no Vale do Jamari

Ariquemes recebe, neste sábado, 14 de novembro, a Gima Volkswagen, nova concessionária que passa a integrar o Grupo Gilberto Miranda, levando ao Vale do Jamari a tradição, a solidez e a credibilidade de um dos grupos empresariais com trajetória consolidada em Rondônia.

A inauguração será realizada a partir das 9h, na Avenida Capitão Silvio, nº 4164, reunindo clientes, parceiros, autoridades e convidados para celebrar esse novo capítulo do mercado automotivo regional.

Com quatro décadas de atuação, o Grupo Gilberto Miranda construiu sua história pautada pela visão empreendedora, responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento de Rondônia.

Sua trajetória está diretamente ligada ao crescimento de importantes regiões do estado, especialmente o Vale do Jamari, onde consolidou sua presença por meio de investimentos, geração de empregos e relações de confiança construídas ao longo dos anos.

A chegada da Volkswagen representa a expansão desse legado ao lado de uma das marcas mais reconhecidas da indústria automotiva mundial, referência em engenharia, tecnologia, inovação e qualidade. Uma parceria que reúne a força de uma marca global à experiência e ao conhecimento de um grupo que conhece o mercado regional e acredita em seu potencial.

Com estrutura moderna e ambientes planejados para oferecer conforto, eficiência e excelência em cada etapa da jornada do cliente, a Gima Volkswagen chega para proporcionar uma experiência completa, que integra comercialização de veículos, atendimento especializado e serviços de pós-venda.

Mais do que ampliar sua presença no estado, o Grupo Gilberto Miranda reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional, investindo em negócios que geram oportunidades e acompanham a evolução do mercado.

A inauguração da Gima Volkswagen marca um novo momento para Ariquemes e para o Vale do Jamari, conectando tradição, confiança e inovação em uma trajetória que continua avançando.

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