Trio acusado de homicídio vai a julgamento pelo Tribunal do Júri em Vilhena

O Tribunal do Júri da Comarca de Vilhena realiza na próxima segunda-feira, 16 de novembro, o julgamento de três homens acusados de envolvimento em um crime contra a vida: João Carlos Lopes da Silva, Maycon Willian Freitas Lima e Melquizedeque Ferreira da Silva.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a sessão popular está prevista para ter início às 8h30, no plenário da 1ª Vara Criminal de Vilhena, referente aos autos do processo nº 7011292-26.2023.8.22.0014.

Os três réus foram submetidos ao júri popular após decisão de pronúncia da Justiça, etapa processual em que o magistrado reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para que o caso seja analisado pela sociedade.

Durante a sessão, caberá aos sete cidadãos sorteados para compor o Conselho de Sentença avaliar as provas anexadas aos autos e ouvir as sustentações orais da acusação e das defesas para decidir pela condenação ou absolvição dos acusados.

Detalhes específicos sobre a dinâmica do delito e a data exata do ocorrido constam sob segredo ou restrição de acesso nos registros públicos da pauta e não puderam ser confirmados até o fechamento desta edição.

O julgamento integra o calendário de sessões ordinárias programadas pelo Poder Judiciário para os meses de novembro e dezembro no município.