Polícia Militar prende em Vilhena foragido de Mato Grosso procurado por estupro de vulnerável

Um homem identificado como Silvanio Pereira dos Santos, procurado pela Justiça de Mato Grosso pelo crime de estupro de vulnerável, foi localizado e preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira, 11 de novembro, em Vilhena.

A captura ocorreu horas após a Polícia Civil de Rondônia, em cooperação com a Polícia Civil mato-grossense, divulgar a fotografia do foragido para auxiliar em sua localização.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o suspeito foi encontrado por uma guarnição militar enquanto estava em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim América.

O acusado residia em Vilhena há algum tempo e trabalhava vendendo pães nas ruas da cidade acompanhado da esposa.

Mais cedo, durante as diligências iniciais da operação, equipes da Polícia Civil haviam ido até o endereço repassado pelas autoridades de Cuiabá (MT), mas o investigado não foi encontrado no imóvel, o que motivou a divulgação oficial de sua imagem à imprensa e à comunidade.

Após ser detido pela Polícia Militar, Silvanio foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e posteriormente recolhido ao sistema prisional de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça aguardando os trâmites legais para sua transferência ao estado de Mato Grosso.

Entenda a Operação Escudo Protetor

O mandado de prisão preventiva cumprido em Vilhena integra a “Operação Escudo Protetor”, deflagrada na manhã de quarta-feira pela Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica), de Cuiabá. A ação ocorre de forma simultânea em Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia, visando cumprir nove ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara Criminal da capital mato-grossense, com parecer favorável da 27ª Promotoria de Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados são fruto de investigações distintas que apuram crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, muitos deles praticados no próprio ambiente familiar por parentes próximos ou pessoas de confiança das vítimas.

Segundo o delegado titular da Deddica, Ramiro Mathias Ribeiro Queiroz, o nome da operação simboliza o compromisso das forças de segurança em atuar como um escudo de proteção infantojuvenil, rompendo ciclos de abuso e garantindo a aplicação da lei penal.