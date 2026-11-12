Acusado de crime contra a vida vai a julgamento pelo Tribunal do Júri em Vilhena no dia 18

O Tribunal do Júri da Comarca de Vilhena realiza na próxima quarta-feira, 18 de novembro, o julgamento de Ericles Alexandre dos Santos, acusado de envolvimento em um crime contra a vida.

A sessão popular está prevista para ter início às 8h30, no plenário da 1ª Vara Criminal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o réu responde ao processo nº 7004763-83.2026.8.22.0014, classificado como ação penal de competência do Tribunal do Júri.

Conforme consta na pauta oficial do Poder Judiciário, o acusado foi pronunciado e será submetido ao veredito do Conselho de Sentença.

A pronúncia é a etapa processual em que o magistrado reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para encaminhar o caso ao julgamento popular.

Nessa fase, ainda não há juízo de condenação, cabendo exclusivamente aos jurados decidir pela culpabilidade ou absolvição do acusado.

Durante o julgamento em plenário, os representantes do Ministério Público (acusação) e da defesa terão a oportunidade de apresentar suas teses e sustentações orais diante dos sete cidadãos sorteados para compor o júri.

Detalhes específicos sobre a dinâmica do delito e a identidade da vítima constam sob restrição de acesso nos registros públicos da pauta e não puderam ser confirmados até o fechamento desta edição.