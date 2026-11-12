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sexta-feira, 13 de novembro de 2026.

Após ter parte de equipe exonerada, Amanda Areval abre cadastro de voluntários para continuidade de projetos de seu gabinete em Vilhena

Iniciativa inédita busca ampliar atuação do gabinete e envolver a comunidade nos cerca de 80 projetos em desenvolvimento pela parlamentar
Vereadora Amanda Areval / Foto: Assessoria

Após a exoneração de boa parte de sua equipe pela presidência da Câmara de Vilhena, a vereadora Amanda Areval amplia as possibilidades de trabalho ao abrir ainda mais as portas do gabinete à população.

A parlamentar lançou um formulário online para cadastro de voluntários no “Ateliê de Projetos Parlamentares”, iniciativa elaborada pela vereadora nesta semana para convidar apoiadores a ajudar na gestão, fortalecimento e execução dos mais de 110 projetos em andamento em seu gabinete.

A proposta é transformar a mobilização da comunidade em força coletiva de trabalho. Os interessados preenchem um formulário online com nome, profissão, bairro e WhatsApp, e escolhem até três áreas de maior interesse, entre elas Educação, Direitos das Mulheres, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação, entre outras.

Com base nessas escolhas, o gabinete enviará a cada voluntário os projetos em andamento nas áreas correspondentes. Depois, junto da equipe da vereadora, serão definidas as ações a serem providenciadas para que cada projeto se concretize e chegue à população.

Segundo a vereadora, a ideia é que a redução da equipe não signifique redução do trabalho e que nenhuma associação beneficente ou grupo vulnerável seja prejudicado, nem que recursos sejam devolvidos. “Perdemos parte da equipe, mas não perdemos o compromisso com Vilhena. Em vez de reduzir o mandato, decidimos ampliá-lo: quem tem tempo, conhecimento e vontade de contribuir pode ser parte do nosso gabinete, como muitos já fazem. Será um mandato participativo, popular e ainda maior, com a ajuda da comunidade. Como diria Cecília Meireles: ‘Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira’”, afirma Amanda Areval.

A iniciativa é inédita no município e aposta na participação popular como caminho para manter o ritmo dos trabalhos. Podem se cadastrar pessoas de qualquer profissão, bairro e idade. Em breve, todos serão convidados para uma reunião de alinhamento inicial, onde serão apresentadas ferramentas digitais e apoio da estrutura do gabinete para os voluntários.

COMO PARTICIPAR 

O cadastro é curto, gratuito e leva poucos segundos. O formulário está disponível em: https://amandaareval.github.io/inscricaoatelie. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail, instagram ou Whatsapp abaixo.

Serviço

Ateliê de Projetos Parlamentares, Gabinete da Vereadora Amanda Areval
Cadastro de voluntários: https://amandaareval.github.io/inscricaoatelie
WhatsApp: (69) 98171-4000
E-mail: amandaarevalvilhena@gmail.com
Instagram: @amanda_areval
Endereço: Câmara Municipal de Vilhena, Av. Tancredo Neves, nº 4308, Jardim América

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