Após ter parte de equipe exonerada, Amanda Areval abre cadastro de voluntários para continuidade de projetos de seu gabinete em Vilhena

Após a exoneração de boa parte de sua equipe pela presidência da Câmara de Vilhena, a vereadora Amanda Areval amplia as possibilidades de trabalho ao abrir ainda mais as portas do gabinete à população.

A parlamentar lançou um formulário online para cadastro de voluntários no “Ateliê de Projetos Parlamentares”, iniciativa elaborada pela vereadora nesta semana para convidar apoiadores a ajudar na gestão, fortalecimento e execução dos mais de 110 projetos em andamento em seu gabinete.

A proposta é transformar a mobilização da comunidade em força coletiva de trabalho. Os interessados preenchem um formulário online com nome, profissão, bairro e WhatsApp, e escolhem até três áreas de maior interesse, entre elas Educação, Direitos das Mulheres, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação, entre outras.

Com base nessas escolhas, o gabinete enviará a cada voluntário os projetos em andamento nas áreas correspondentes. Depois, junto da equipe da vereadora, serão definidas as ações a serem providenciadas para que cada projeto se concretize e chegue à população.

Segundo a vereadora, a ideia é que a redução da equipe não signifique redução do trabalho e que nenhuma associação beneficente ou grupo vulnerável seja prejudicado, nem que recursos sejam devolvidos. “Perdemos parte da equipe, mas não perdemos o compromisso com Vilhena. Em vez de reduzir o mandato, decidimos ampliá-lo: quem tem tempo, conhecimento e vontade de contribuir pode ser parte do nosso gabinete, como muitos já fazem. Será um mandato participativo, popular e ainda maior, com a ajuda da comunidade. Como diria Cecília Meireles: ‘Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira’”, afirma Amanda Areval.

A iniciativa é inédita no município e aposta na participação popular como caminho para manter o ritmo dos trabalhos. Podem se cadastrar pessoas de qualquer profissão, bairro e idade. Em breve, todos serão convidados para uma reunião de alinhamento inicial, onde serão apresentadas ferramentas digitais e apoio da estrutura do gabinete para os voluntários.

COMO PARTICIPAR

O cadastro é curto, gratuito e leva poucos segundos. O formulário está disponível em: https://amandaareval.github.io/inscricaoatelie. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail, instagram ou Whatsapp abaixo.

Serviço

Ateliê de Projetos Parlamentares, Gabinete da Vereadora Amanda Areval

Cadastro de voluntários: https://amandaareval.github.io/inscricaoatelie

WhatsApp: (69) 98171-4000

E-mail: amandaarevalvilhena@gmail.com

Instagram: @amanda_areval

Endereço: Câmara Municipal de Vilhena, Av. Tancredo Neves, nº 4308, Jardim América