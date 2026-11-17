O Hospital Regional de Vilhena está em busca de familiares de um jovem que está internado inconsciente após sofrer um acidente na madrugada desta terça-feira (17).

Segundo informações preliminares repassadas à equipe do hospital, o jovem teria se envolvido em um acidente com uma moto Biz. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

O paciente deu entrada sem nenhum documento de identificação, sem celular e sem informações que permitam identificá-lo. Até o momento, nenhum familiar compareceu ao hospital para reconhecê-lo.

Por aparentar ser adolescente, o caso está sendo acompanhado com atenção redobrada pelas equipes de Psicologia e Serviço Social do Hospital Regional, que já foram fizeram tentativas de identificação junto à Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, mas nenhum dado sobre o jovem foi localizado até o momento.

Como última alternativa para localizar a família, e com o objetivo exclusivo de preservar a vida e garantir o direito do paciente à assistência familiar, o hospital autorizou a divulgação de uma característica que pode ajudar no reconhecimento: o jovem possui uma tatuagem – conforme imagem divulgada nesta matéria.

A divulgação é feita de forma restrita, sem exposição do rosto e sem qualquer outro dado pessoal, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que permite o tratamento de dados em situações de proteção da vida e da integridade física da pessoa.

A equipe do hospital reforça que o objetivo da publicação é exclusivamente humanitário: permitir que os parentes tenham ciência do ocorrido e possam prestar assistência ao jovem.

Quem reconhecer a tatuagem ou tiver informações sobre a identidade do paciente deve procurar diretamente o setor de Serviço Social do Hospital Regional de Vilhena ou entrar em contato com a recepção da unidade.