O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou a Mostra de Práticas em Psicologia, um momento dedicado à apresentação de pesquisas, experiências de extensão e atividades desenvolvidas pelos acadêmicos durante o semestre de 2026/2. A programação reuniu exposições de trabalhos e oficinas que demonstraram, na prática, como o ensino, a pesquisa e a extensão fazem parte da formação dos estudantes.

Para o coordenador do curso de Psicologia da FIMCA, Gedeon Ferraz, a mostra representa o resultado de um projeto pedagógico que integra essas três dimensões da formação acadêmica.

Além de compartilhar os conhecimentos produzidos em sala de aula e nas atividades externas, o evento também marca um novo momento para o curso, com a previsão de lançamento da primeira revista especial de Psicologia da instituição. “Estamos celebrando um projeto pedagógico exitoso, baseado na integração entre ensino, pesquisa e extensão. Apresentamos as pesquisas que surgiram a partir das atividades de extensão, das práticas clínicas e das experiências de campo realizadas pelos acadêmicos ao longo do semestre de 2026/2. Todo esse material também vai resultar no lançamento da primeira revista especial do curso de Psicologia”.

Entre os trabalhos apresentados, os acadêmicos compartilharam experiências construídas durante intervenções realizadas em espaços da comunidade. Para Daiane Jordão, estudante do 5º período, a mostra foi uma oportunidade de apresentar ao público os resultados de uma atividade desenvolvida em uma escola e refletir sobre os aprendizados proporcionados pela experiência. “Durante o semestre, realizamos uma intervenção em uma escola e hoje trouxemos um pouco da experiência que vivenciamos nesse ambiente. Foi uma atividade muito gratificante, que contribuiu bastante para a nossa formação e nos permitiu conhecer, na prática, um pouco da realidade da atuação em Psicologia”.

Outro trabalho apresentado abordou o bullying no ambiente escolar. O acadêmico Maik de Paula, também do 5º período, explicou que o grupo buscou compreender as principais demandas dos estudantes e dos professores antes de planejar a intervenção.

A partir desse levantamento, os acadêmicos utilizaram uma atividade lúdica, com teatro de fantoches, para conversar com alunos do sexto ano sobre o tema. “Nosso grupo trabalhou a questão do bullying nas escolas. Antes de desenvolver a atividade, conversamos com os professores para entender quais eram as principais demandas e o que os alunos precisavam naquele momento. A intervenção foi realizada com turmas do sexto ano, então pensamos em uma forma didática de abordar o assunto e chamar a atenção das crianças. Fizemos um teatro com fantoches, que permitiu trabalhar o tema de maneira mais próxima da realidade delas”.

A programação também contou com atividades voltadas aos acadêmicos que estão nos períodos finais da graduação. Estudantes do nono e do décimo período apresentaram experiências dos estágios profissionalizantes e conduziram oficinas relacionadas à prática psicológica. Uma delas abordou a construção de ambientes acolhedores, considerando tanto a organização do espaço físico quanto a qualidade das relações estabelecidas durante o atendimento.

A acadêmica Luísa Aguiar, do 10º período, participou da oficina “Como criar um ambiente em que o outro queira permanecer” e destacou a importância do tema para a preparação dos futuros profissionais.“Para nós, que estamos chegando à reta final do curso, essa oficina é muito importante porque nos ajuda a desenvolver um olhar mais atento sobre o ambiente em que vamos atuar e sobre a forma como recebemos cada pessoa. São conhecimentos que fazem diferença na prática profissional, desde a organização do espaço físico até a construção de uma relação terapêutica acolhedora. Isso nos prepara para ingressar no mercado de trabalho com mais segurança e compreensão sobre o cuidado que a Psicologia exige”.

A Mostra de Práticas em Psicologia reforça a proposta de formação do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, aproximando os acadêmicos de diferentes contextos de atuação e valorizando o conhecimento construído ao longo da graduação. A apresentação dos trabalhos e das experiências também evidencia o papel das atividades práticas e de extensão no desenvolvimento de profissionais preparados para compreender e atender às demandas da sociedade.