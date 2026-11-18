A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (17), o relatório do senador e governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL-RO), sobre as emendas da comissão ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027 (PLN 24/2026).

O parecer contempla seis emendas de apropriação que somam R$ 4,889 bilhões, além de duas emendas de remanejamento.

Entre os principais destaques está a emenda apresentada por Marcos Rogério, no valor de R$ 1,3 bilhão, destinada à recuperação e restauração de rodovias federais da Região Norte, com prioridade para Rondônia, conforme estabelece a justificativa da proposta.

Ao todo, o parlamentar analisou 55 sugestões de emendas apresentadas pelos senadores. Para a seleção das propostas, foram considerados critérios como a frequência das solicitações e o alcance social e econômico dos investimentos.

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

O relatório aprovado contempla propostas de recursos para seis áreas:

R$ 1,3 bilhão para recuperação de rodovias federais da Região Norte;

R$ 1,2 bilhão para infraestrutura básica nos municípios da região da Calha Norte;

R$ 250 milhões para reforma e reaparelhamento de aeroportos regionais;

R$ 1,5 bilhão para operação de terminais hidroviários;

R$ 360 milhões para fiscalização dos serviços de transporte terrestre e da infraestrutura concedida;

R$ 279 milhões para adequação da BR-060, em Mato Grosso do Sul.

Presidente da Comissão de Infraestrutura e governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério tem defendido a ampliação dos investimentos em infraestrutura, especialmente na Região Norte, como forma de melhorar as condições de transporte, reduzir custos logísticos e promover o desenvolvimento econômico.

Com a aprovação do relatório, as emendas serão encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO), onde passarão por análise durante a tramitação do Orçamento da União para 2027.