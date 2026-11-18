A Operação “Pavo Real”, deflagrada pela Polícia Federal (PF), resultou na condenação de 25 pessoas pela Justiça Federal em Rondônia por envolvimento em organização criminosa dedicada à ocultação e à movimentação de patrimônio proveniente do tráfico internacional de drogas.

A sentença foi proferida pela 3ª Vara Federal Criminal, no âmbito de ações penais decorrentes da investigação conduzida pela Polícia Federal.

As condenações abrangem os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, conforme a participação individual dos acusados. As penas aplicadas incluem reclusão, multas e, em determinados casos, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

As investigações apontaram que a organização criminosa continuou operando mesmo durante o período em que sua liderança esteve custodiada na Penitenciária Federal de Porto Velho.

Por meio de comunicações com familiares e outros integrantes, eram transmitidas orientações e tomadas decisões relacionadas à administração de empresas, à negociação de imóveis, à movimentação de recursos financeiros e à distribuição de valores.

A Polícia Federal reuniu provas por meio de interceptações telefônicas e telemáticas, captação ambiental judicialmente autorizada, análise de dados digitais, afastamentos de sigilos bancário e fiscal e diligências de busca e apreensão.

A investigação teve início em fevereiro de 2019, a partir de informações de inteligência penitenciária que indicavam a possível continuidade de atividades criminosas e a ocultação de patrimônio por um interno da Penitenciária Federal de Porto Velho.

Em junho de 2019, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da operação, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão em Porto Velho/RO, utilizados por familiares do investigado. Na ocasião, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, armas e munições, materiais que contribuíram para o aprofundamento das apurações.

Em 27 de agosto de 2020, foi deflagrada a 2ª fase, com apoio do então Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e da Receita Federal. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e no Distrito Federal. Na ocasião, a Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 302 milhões em contas de 96 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, além da suspensão das atividades de 22 empresas utilizadas pela organização. Também foram determinadas medidas de sequestro patrimonial, envolvendo veículos de luxo e, aproximadamente, 50 imóveis.

Em 22 de novembro de 2022, a Polícia Federal deflagrou a 3ª fase da Operação Pavo Real, dando continuidade às ações de descapitalização da organização criminosa. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e determinadas medidas de sequestro de 16 veículos e 66 imóveis pertencentes ao grupo, em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Distrito Federal.

Em julho de 2023, a investigação avançou para o território paraguaio, com a realização de uma operação conjunta entre o Ministério Público do Paraguai, a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e a Polícia Federal brasileira, além de outros órgãos de investigação e controle daquele país.

Foram realizadas mais de 30 buscas em diferentes regiões do Paraguai, com o objetivo de identificar bens e empresas supostamente utilizados para ocultar patrimônio e lavar recursos provenientes do tráfico de drogas. Durante as diligências, foram identificados mais de 50 imóveis, avaliados em cerca de 150 milhões de dólares.

Ressalta-se que a sentença se refere a apenas uma das ações penais decorrentes da Operação Pavo Real. Diversas outras ações penais relacionadas às investigações ainda estão em curso, de modo que a decisão não representa o encerramento da persecução penal relativa aos fatos apurados no âmbito da operação.