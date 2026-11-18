Após uma intensa mobilização policial, o homem suspeito de invadir uma propriedade rural, estuprar e tentar matar uma mulher em Colorado do Oeste foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o indivíduo — identificado pelas iniciais R.R.S., de 33 anos — foi localizado e capturado por guarnições policiais nas proximidades da Cooperfrutos.

Considerado de alta periculosidade, o suspeito já possuía mandado de prisão em aberto pela prática de diversos crimes, incluindo outros registros por estupro.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e demais providências legais cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O crime ocorreu nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, em um sítio localizado nas proximidades da Fazenda Padre Vitor, na área rural de Colorado do Oeste. A moradora retornava para casa após realizar uma prova prática de direção quando encontrou a porta de um dos quartos aberta e o interior do imóvel revirado, dando falta de uma pistola de brinquedo (airsoft).

Após avisar o marido — que trabalhava em uma escola rural da região — e verificar a residência de um vizinho, a mulher retornou à propriedade e flagrou o invasor saindo da casa. Alegando precisar de gasolina e apresentando sinais de embriaguez, o homem passou a agir de forma hostil, momento em que a vítima chegou a gravar um vídeo com o celular antes de ser atacada.

O criminoso arrastou a mulher para dentro de um quarto e iniciou uma série de agressões brutais, golpeando-a na cabeça com um pedaço de madeira, desferindo socos e mordidas. Mesmo ferida, a vítima entrou em luta corporal, conseguiu tomar o pedaço de madeira e revidou os golpes para tentar escapar.

Armado com um canivete e fazendo graves ameaças de morte contra toda a família, o agressor obrigou a mulher a empurrar a motocicleta dele pela estrada de terra, arrastando-a em seguida para uma área de matagal, onde consumou a violência sexual.

A vítima só foi salva graças à intervenção rápida do sogro, que foi acionado pelo filho após a mulher parar de responder às ligações. Ao chegar ao local e flagrar a ação, o familiar colocou o criminoso em fuga para o interior da mata.

Socorrida ao hospital, a mulher recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Durante as diligências na propriedade, policiais encontraram um acampamento improvisado no matagal com roupas íntimas e objetos eróticos, evidenciando que o suspeito vinha monitorando a rotina da residência antes do ataque.