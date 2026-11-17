Uma moradora da área rural de Colorado do Oeste, próximo a fazenda Padre Vitor, foi vítima de uma invasão domiciliar seguida de estupro e tentativa de homicídio nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026.

A mulher, que demonstrou extrema coragem ao reagir e entrar em luta corporal com o criminoso, acabou sendo salva pela intervenção providencial de seu sogro.

O suspeito, que possui mandado de prisão em aberto e histórico por crimes sexuais, fugiu para o matagal e está sendo caçado pelas forças de segurança e pela comunidade local.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia com base nos relatos da própria vítima, o crime teve início quando ela retornou para casa após realizar uma prova de direção de motocicleta.

Ao chegar na residência localizada na área rural, percebeu que a porta de um dos quartos estava aberta e que o interior da moradia havia sido vasculhado, com o furto de uma pistola de brinquedo (airsoft/churrinho) e pertences revirados.

A vítima entrou em contato com o marido, que estava trabalhando em uma escola em um sítio próximo, e foi orientada a verificar a casa de um vizinho para checar se havia movimentação estranha.

Ao retornar da diligência e se aproximar da porteira de sua propriedade, a mulher avistou uma motocicleta modelo antigo estacionada com uma bolsa abandonada.

Ao entrar na residência, deparou-se com o invasor saindo de um dos cômodos. Questionado sobre o que fazia no local, o indivíduo — que aparentava estar embriagado e sob efeito de álcool — alegou que precisava de gasolina.

Desconfiada da atitude hostil do homem, a vítima chegou a registrar um vídeo com o celular para resguardar sua segurança.

Em seguida, o criminoso partiu para a violência, arrastando a mulher para dentro de um quarto e iniciando as agressões. A vítima relatou ter travado uma intensa luta corporal para tentar se defender.

Durante o ataque, o agressor utilizou um pedaço de madeira para desferir golpes contra a cabeça dela, causando sangramento no ouvido, além de desferir socos no rosto, mordidas e submetê-la a violência extrema.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu tomar o pedaço de madeira do agressor e desferiu golpes contra ele, além de mordê-lo para tentar escapar.

Armado com um canivete, o criminoso continuou as ameaças de morte, afirmando que mataria toda a família da vítima caso ela gritasse ou denunciasse o crime.

Sob ameaça, obrigou-a a empurrar a própria moto dele pela estrada de terra. No meio do trajeto, o homem a puxou pelos cabelos, jogou-a em uma área de matagal e a imobilizou, momento em que prosseguiu com as agressões sexuais.

A tragédia maior foi evitada graças à desconfiança do marido, que, após notar a falta de resposta às ligações e mensagens, acionou o pai da vítima.

O sogro deslocou-se desesperadamente até o local, flagrou a ação e conseguiu salvar a nora. Com a chegada do familiar, o criminoso soltou a vítima e fugiu correndo para o interior da mata.

Após o resgate, a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico e não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada e no local localizou objetos eróticos e roupas íntimas espalhadas em uma espécie de acampamento improvisado no mato, indicando que ele monitorava a rotina do local.

Conforme apurado, o criminoso possui diversas passagens policiais, inclusive por estupro, apresenta perfil perigoso e está com um mandado de prisão em aberto.

Equipes policiais e moradores realizam buscas intensas na região para localizar e prender o foragido.

>>>Vídeo gravado pela vítima: