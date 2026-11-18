A reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Cerejeiras, com investimento superior a R$ 1,4 milhão, tem gerado questionamentos nas redes sociais.

Internautas elogiam a moderna obra, mas, também criticam o valor destinado à reforma e cobram maior atenção a setores considerados prioritários nesse município.

O projeto prevê a modernização do plenário e da fachada da sede do Legislativo, com investimento contratual de R$ 1.466.076,55. A informação foi confirmada ao Extra de Rondônia pelo presidente da Câmara, Selso Lopes (leia mais AQUI).

Embora o Legislativo tenha orçamento próprio para custear suas atividades, incluindo o pagamento de vereadores e servidores, parte dos recursos recebidos pela Câmara tem origem no repasse constitucional do município.

Em 20 de outubro de 2026, conforme dados do Portal da Transparência, o Legislativo recebeu R$ 592.321,43, que é o repasse do mês. A Constituição Federal estabelece limites para as despesas do Poder Legislativo municipal, que podem chegar a 7% da receita tributária e das transferências previstas no artigo 29-A, conforme o enquadramento populacional do município.

Em entrevista anterior ao Extra de Rondônia, Selso Lopes defendeu a realização da obra, classificando a reforma como importante e necessária, e que a iniciativa representa “um novo capítulo na história da Câmara de Cerejeiras”.

Entretanto, a dimensão do investimento passou a ser questionada por internautas, que exigem mais investimentos na Saúde e Educação. Entre as manifestações, ganhou destaque uma publicação da página Humor Cerejeiras Oficial, que levantou dúvidas sobre a destinação dos recursos e comparou o investimento na estrutura do Legislativo com as demandas da população.

Um dos principais pontos abordados foi a continuidade dos atendimentos e tratamentos oferecidos a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A preocupação ocorre após a própria gestão municipal informar que os atendimentos seriam suspensos no final de novembro, informação que posteriormente foi desmentida pela administração.

Na publicação, a página questionou o que chamou de prioridades do poder público e ressaltou que a crítica não se dirige necessariamente à necessidade de melhorias na estrutura da Câmara, mas à destinação dos recursos diante de outras demandas sociais.

“Quanto vale o conforto dos vereadores de Cerejeiras? Será que as prioridades estão sendo discutidas da maneira correta? Não estamos questionando a necessidade de melhorar a estrutura do Legislativo. Estamos questionando as prioridades e cobrando atenção também para quem precisa de atendimento, acompanhamento e dignidade. O dinheiro público precisa atender às necessidades da população!”, destacou a publicação.