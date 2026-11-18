O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve a condenação de um homem a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil.

O julgamento ocorreu perante o Tribunal do Júri da Comarca de Costa Marques, onde o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pela acusação.

Conforme os autos do processo, o crime foi registrado no dia 30 de maio de 2024, por volta das 18h, após um desentendimento banal envolvendo um copo térmico. Durante a discussão, o acusado desferiu um golpe de faca contra a vítima na região próxima ao pescoço, atingindo a artéria carótida.

Mesmo gravemente ferida, a vítima ainda conseguiu caminhar por aproximadamente 30 metros na tentativa de buscar socorro, mas não resistiu à hemorragia e morreu em via pública, em frente à igreja católica do município.

Ao analisar as provas e depoimentos apresentados em plenário, os jurados reconheceram a qualificadora do motivo fútil, destacando a total desproporção entre a discussão que antecedeu o ataque e a violência extrema empregada pelo réu.

Com a decisão soberana do Tribunal do Júri, o juízo fixou a pena definitiva em 16 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado, determinando ainda a execução imediata da pena condenatória.