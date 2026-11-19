Na manhã de quarta-feira, 18 de novembro, por volta das 11h50, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) apreendeu aproximadamente 30,3 kg de substância semelhante à maconha, conhecida como skunk, nas proximidades do terminal rodoviário de Costa Marques. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento preventivo pela região, uma guarnição avistou um homem e uma mulher que demonstraram visível nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura.

Atentos à atitude suspeita, os militares retornaram ao ponto e flagraram o momento em que a dupla entrava apressadamente em um ônibus interestadual.

Diante da situação, a equipe realizou a abordagem dentro do coletivo. Questionados sobre o que transportavam nas malas, os suspeitos afirmaram que levavam apenas peças de roupas.

No entanto, durante a revista minuciosa nas bagagens, os policiais localizaram diversas porções embaladas do entorpecente.

Segundo relato dos próprios abordados, eles residem no município de Sinop (MT) e teriam adquirido o carregamento de droga na Bolívia, com o objetivo de transportá-lo até a cidade de Goiânia (GO).

O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Costa Marques, juntamente com os 30,3 kg de skunk e três aparelhos celulares apreendidos, para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

A operação reforça a atuação estratégica do patrulhamento da PMRO no combate ao tráfico interestadual e internacional na faixa de fronteira.