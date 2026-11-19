Uma mulher teve sua motoneta roubada após ser rendida por dois criminosos armados na Rua 34, no bairro Embratel, em Vilhena.

Durante a ação, a vítima sofreu um ferimento leve em um dos dedos do pé, mas recusou atendimento médico.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de roubo de veículo.

No endereço indicado, os militares mantiveram contato com a vítima, que relatou trafegar pela via quando foi interceptada por dois indivíduos que ocupavam outra motocicleta.

Segundo o relato, os suspeitos emparelharam ao lado dela e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, ordenaram que parasse.

A princípio, a mulher acreditou que a dupla pretendia roubar apenas seu aparelho celular; contudo, os criminosos desembarcaram e exigiram a entrega do veículo.

Diante da ameaça armada, a vítima jogou a motoneta ao chão e correu em direção à frente de uma residência para buscar abrigo.

Nesse momento, os assaltantes assumiram a direção do veículo — uma Biz 125, ano/modelo 2022, de cor branca e placa RSY7G67 — e fugiram tomando rumo ignorado.

Após colher as características dos envolvidos e do bem subtraído, a guarnição realizou patrulhamento ostensivo por pontos estratégicos e bairros adjacentes na tentativa de localizar os autores e recuperar a motoneta, porém nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento da ocorrência.